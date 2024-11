La scrittura universale di Miriana Pino tra tradizione e sperimentazione

Un viaggio tra tradizione e sperimentazione in scena alla galleria Votre di Piazza Alberica. Le sale di Palazzo Del Medico sono aperrte fino a lunedì per ’Raw Data - Dalla pasigrafia al segno asemico’, una mostra dell’artista e professoressa di grafica ed editoria d’arte della nostra Accademia Miriana Pino. Le incisioni presentate esplorano il concetto di pasigrafia, una sistema di scrittura universale privo di significato univoco, attraverso il quale i segni divengono veicoli di interpretazione soggettiva. L’opera non è mai solo estetica, seguendo il ragionamento artistico di Pino, ma diventa un sistema complesso in cui il lettore è chiamato a interagire, contribuendo alla costruzione di un significato. L’artista attinge a un’eredità filosofica che trova le sue radici nelle teorie di Giordano Bruno e Raimondo Lullo. Le sue opere divengono così delle macchine logiche in cui lettere e numeri, disposti in circonferenze e segmenti geometrici, non hanno un valore decorativo, ma fungono da strumenti per la visualizzazione del pensiero. Questo sistema di segni, che richiama le antiche pratiche mnemotecniche, è un invito a considerare l’arte come veicolo di conoscenza. "Come spiegava Aristotele - ha affermato Pino - il pensiero segue un ordine logico che, in Raw Data, viene rappresentato con strutture geometriche rigorose". La sua arte, pur radicata nella tradizione dell’incisione, diventa così una finestra verso un mondo di idee astratte e complesse, espresse con una precisione matematica. Miriana Pino è nata a Battipaglia (Sa) nel 1992 e dopo essersi laureata in grafica ed editoria d’arte all’Accademia di Lecce, con una tesi che esplora il delicato equilibrio tra mondo digitale e mondo calcografico, ha affinato la sua tecnica in importanti studi di incisione in Europa come il Thames Barrier Print Studio di Londra e l’Art Print Residence di Barcellona.