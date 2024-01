La scomparsa di Marco Giorgi istruttore di surf

Ai due lutti che hanno contrassegnato il grigio inizio del 2024, quello del noto ristoratore Pier Rolando Carnevali e del veterano dello sport Mauro Balloni, si aggiunge anche l’improvvisa scomparsa di un altro massese molto conosciuto nell’ambiente sportivo. Si tratta di Marco Giorgi, 61 anni, istruttore di windsurf, che martedì dopo aver festeggiato l’arrivo del nuovo anno sulla tavola da onda, la sua grande passione, ha accusato un malore accasciandosi improvvisamente sulla battigia di Calambrone, tra Tirrenia e Livorno. Immediato l’intervento del personale di soccorso, che dopo avergli praticato le manovre rianimatorie, lo hanno trasferito all’ospedale di Livorno in codice rosso. Le condizioni del surfista sono apparse subito molto gravi, tant’è i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Giorgim, che lascia nel dolore la mamma Eriana e il fratello Luca, ha vissuto per anni in via Benedetto Croce a Massa, acnhe dopo la scomparsa del babbo, prima di trasferirsi ad Arcola, nello spezzino, dove abitava con la compagna Cristina Pocai. Ideatore della ’Smile formula windsurf school’ ispirata al suo soprannome ’sorriso’, era l’anima del Wind kite club Fiumaretta, e un vero sportivo.

Ste.G.