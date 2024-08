La sagra del ’Burbughjon’. Si rinnova nel weekend un’antica tradizione

Scatta domani al Parco della Madonna degli Oliveti una tre giorni di specialità culinarie, con animazione e intrattenimento musicale. Tutto è pronto, infatti, per la storica ’Sagra del Burbughjon’, una delle sagre più antiche riportata in auge dal centro culturale apuano ’Luigi Bonacoscia’ che si svolge, appunto, nella zona degli Oliveti a Massa. Ma cos’è il "burbughjon"?

"Una volta le donne andavano nei campi a cercare e a raccogliere le erbe spontanee commestibili – racconta Annita Tonarelli, del gruppo promotore –. Cuocevano tutto in grandi pentole mettendo insieme tutte le verdure, sia quelle coltivate negli orti che quelle spontanee raccolte nei campi. Questo insieme, in dialetto massese, si chiama appunto ’burbughjon’. Una cucina povera ma ricca di principi nutritivi importanti. Il piatto, condito con buon olio di oliva a crudo, veniva accompagnato da crostini di pane abbrustolito, esattamente quello che riproponiamo noi in questa festa enogastronomica".

Altri piatti speciali sono le lasagnette all’ortica, un piatto salutare che non mancava nei giorni di festa nelle cucine delle nostre ave. All’epoca si andava nei campi a raccogliere le ortiche, venivano lavate e impastate con la farina, preparando piatti deliziosi che si potranno degustare all’appuntamento enogastronomico nel parco della Madonna degli Oliveti.

Insomma, una kermesse dedicata al cibo rispolverando antiche ricette della tipica cucina contadina massese. La festa alzerà il sipario domani, venerdì, per chiudersi domenica e sarà aperta dalle ore 20 alle 23. Tra le specialità, oltre al ’burbughjon’ e le lasagnette all’ortica, figurano i tradizionali tordelli massesi, il baccalà marinato, la carne alla brace e le panzanelle. Ma ci sono anche focacce e pizze. L’evento, che ha sempre riscosso grande successo di pubblico, al pari del ’burbughjon’, è promosso dalla parrocchia Madonna degli Oliveti in collaborazione con il gruppo folklorico popolare ’Arcobaleno’. Appuntamento quindi da domani a domenica sera.

Angela Maria Fruzzetti