La rotonda della pace: "Simbolo di unione, accoglienza e dialogo tra le nostre comunità"

di Alfredo Marchetti

È soddisfatto come l’autore della statua Michele Monfroni, il sindaco Francesco Persiani, nello svelare la targa del largo dedicato alle città gemellate che sono ospiti della nostra realtà. Il primo cittadino ci ha tenuto molto affinché la tanto attesa inaugurazione dell’opera d’arte avvenisse quando le delegazioni sono a Massa per ’raccontare’ le loro vite. Ieri mattina, tra viale della Stazione e piazza IV Novembre, con Persiani, tutta la giunta e i rappresentanti di Bad Kissingen, Vernon e Nowy Sacz.

"Oggi è davvero – racconta il primo cittadino subito dopo aver svelato la targa – un giorno speciale per la comunità. Provo grande orgoglio perché abbiamo creato un luogo dedicato alla pace. Un luogo che assume quindi un significato profondo. Come tutti sappiamo c’è tanto bisogno di pace in questo momento. La festa dell’amicizia in corso rafforza i legami con le città gemellate oggi presenti: questo largo è un riconoscimento tangibile, un simbolo dei rapporti di amicizia con gli ospiti, ma ci dona anche una grande responsabilità nel costruire un mondo di dialogo e fratellanza. Ci tengo a ringraziare i Civici apuani per aver presentato proposta, che è stata subito recepita dalla giunta. Questo è un posto di arrivo alla città: tutti coloro che scenderanno dal treno a Massa potranno apprezzare questa opera frutto della mente dello scultore Monfroni, che di fatto arricchisce la rotatoria, le mani della vita, un concetto di accoglienza, il sentimento che vogliamo esprimere alle persone che arrivano e partono da questa stazione, con lo sguardo verso viale Stazione l’ingresso in città".

Il sindaco Persiani ha avuto modo di relazionare anche sulle ultime novità inerenti la piazza: "Tra poco verrà riattivata la fonata, c’erano stati dei disagi con l’azienda che si era interessata dei lavori. Per quanto riguarda complessivamente la piazza possiamo dirci soddisfatti: vedremo anche partire i lavori della Casa della Salute, ci saranno altri parcheggi, nel complesso devo dire che il progetto ha rispettato quelle che erano le aspettative. Come vedete c’è anche chi ha deciso di investire: ci sono palazzi che sono sotto ristrutturazione".