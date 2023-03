La protesta di via Castagnara "La strada ridotta come groviera"

Via Castagnara ridotta a una pericolosa groviera. Protestano alcuni residenti che da anni attendono il ripristino del manto stradale ormai inesistente. Il tratto in questione riguarda la strada che va oltre il ponticello, salendo verso le colline. "Quando piove – raccontano – la strada diventa un torrente e la forza dell’acqua ha eroso l’asfalto, formando buche e avallamenti molto pericolosi, in particolare per chi usa mezzi a due ruote. Non possiamo aspettare che accadano danni a persone. La situazione è stata denunciata parecchie volte - aggiungono - e segnalata agli uffici comunali anche dall’associazione Insieme, che ringraziamo. Non sappiamo se la strada è stata inserita nel piano degli asfalti. Non abbiamo mai ricevuto alcuna informazione nel merito nonostante le nostre richieste. Di certo, è che quei cento metri di strada sono impraticabili e a rischio c’è la sicurezza e l’incolumità dei residenti e delle persone che si trovano a passare da quelle parti: che si aspetta ancora?"