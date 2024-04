La primavera colora il centro storico. Tutto pronto per la ’Festa dei fiori’ in programma domani a Carrara. Tra le strade della città è prevista esposizione e vendita di fiori ma non solo. Presenti anche miele, piante aromatiche e da orto, mercatino di prodotti biologici e tipici, conversazioni e incontri con produttori e coltivatori, degustazioni e tanto altro. La Festa aprirà domattina alle 8 per proseguire tutto il giorno fino alle 20, ed è organizzata dal Comune in collaborazione con Coldiretti e la partecipazione dell’associazione Crisoperla. In piazza Alberica sarà protagonista il mercato delle fioriture di stagione allestito da Coldiretti. Fino a sera il salotto buono della città si colorerà inoltre con i mille colori della primavera grazie a tante bancarelle piene di fiori, piante aromatiche e da orto e ancora miele e i suoi derivati.

In piazza delle Erbe fino alle 13 grande protagonista sarà invece il mercatino dei prodotti biologici e tipici in collaborazione con l’associazione Crisoperla. In programma anche incontri con i produttori agricoli su fiori e agricoltura biologica e speciali assaggi di prodotti agricoli a base di fiori di campo. Gli incontri saranno conversazioni sui fiori e l’agricoltura, in cui i vari produttori spiegheranno come incide il fiore nella realizzazione del loro prodotto: il rapporto tra il fiore e il miele, le caratteristiche dei formaggi fatti con il latte di mucche e capre che brucano in un prato di primavera e i diversi utilizzi degli ortaggi in fiore.

Dalle 17 sul palco della Musica di piazza d’Armi l’esibizione della scuola di Musica comunale che parteciperà con gli allievi e il gruppo senior.

"Porteremo esposizione e vendita delle fioriture di stagione ricoprendo una bella superficie – spiega Coldiretti - e abbellendo la piazza con piante ornamentali e aromatiche e da orto. In più ci saranno alcuni prodotti agricoli derivati dal lavoro delle api come miele e suoi derivati e confetture di frutta. Ci sarà una postazione per la divulgazione della conoscenza della vespa velutina, con esposizione di nidi e trappole. In conclusione, si porteranno tante piante in città".

"Ringrazio Coldiretti e Nausicaa – aggiunge la consigliera comunale Letizia Carusi – e in particolare i suoi addetti che hanno curato le fioriere e riempito i vasi con i fiori abbellendo la città. I commercianti faranno anche dei menù a tema con alcuni aperitivi".