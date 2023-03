La prima battaglia di Guidi "Nuovo Psi al nostro fianco Governeremo insieme la città"

di Alfredo Marchetti

Marco Guidi esce allo scoperto e presenta la prima lista che lo sosterrà come candidato a sindaco di Massa. Dopo due settimane di silenzio, dalla famosa mozione di sfiducia che ha fatto crollare la giunta Persiani e le sue dimissioni da assessore ai Lavori pubblici alcuni giorni prima, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia incassa l’investitura dei Liberali e riformisti del nuovo partito socialista. Presente in piazza Liberazione 7 il segretario nazionale Lucio Barani: "Ovviamente speriamo che Guidi possa diventare sindaco di Massa. Se non il 14 maggio, sicuramente al ballottaggio due settimane dopo. Affrontiamo questo percorso per portare un rinnovamento importante. L’accordo nazionale con Giovanni Donzelli è stato siglato in tutta Italia: non abbiamo dato deroga a nessuno di correre senza FdI. Io sono un socialista craxiano, rappresento la continuità con altri storici politici come Nanni, Pertini e lo stesso Craxi. Abbiamo due missioni: il presidenzialismo e il garantismo. Ci sentiamo rappresentati in questi da Giorgia Meloni, proprio per questo abbiamo stretto l’accordo". Corrado Panesi, inizialmente doveva correre come candidato, poi è arrivata una scelta diversa: "I punti del programma di FdI sono affini ai nostri. Un esempio? La casa della Salute non deve essere realizzata vicino alla stazione ferroviaria perché va a congestionare il traffico. Il piano dell’Arenile è stato concepito male. Quindi ho scelto di fare un passo di fianco a favore di Guidi. Condividiamo con lui anche la riqualificazione delle periferie in primis e della Partaccia, zona dove speriamo di intervenire per rimetterla in piedi".

Marco Guidi è soddisfatto dell’appoggio, che vedrà anche altre quattro liste: "Considero il gesto del nuovo Psi molto importante. Un passo di lato non è da tutti. E lo fa mettendoci la faccia. Mentre altri si nascondono, loro ci mettono il simbolo. Grazie alle convergenze nazionali abbiamo un grande alleato, ho sentito telefonicamente Giorgia Meloni, si è detta molto entusiasta. Sotto l’aspetto delle linee programmatiche, possiamo dire che il piano dell’Arenile era sbagliato: toglieva oltre 100 parcheggi da Marina di Massa. Io credo poi nella difesa dell’aeroporto: va reso vivo grazie alle associazioni con eventi di carattere sociale. Non dimentichiamo poi l’emergenza abitativa: puntiamo a recuperare la struttura in via delle Tortore".

Lista del Psi ancora da svelare: "Non guardiamo al mestiere – ha concluso Panesi –, non ci interessa se ci sono imprenditori o rappresentanti del popolo, perché non esistono solo ingegneri o solo borghesia. C’è un popolo che vuole fare politica".