La prevenzione scende in piazza. Visite gratuite con medici volontari

Stop alle liste di attesa, arriva ‘Lions in piazza’, la manifestazione che domenica si svolgerà in Piazza della Repubblica a Pontremoli. Un appuntamento che si ripete ormai da diversi anni e si sviluppa mediamente su circa 15 piazze toscane, producendo ogni anno circa 13.000 visite gratuite, di varie specialistiche mediche. Per tutta la giornata medici specialisti si alterneranno sui mezzi mobili come il camper della salute del Lions Club e nei gazebi per offrire gratuitamente consulenza e consigli pratici per numerose specialità. Organizzata dal Lions Club Pontremoli-Lunigiana, con la collaborazione di Misericordia, Protezione civile e Comune di Pontremoli, Sds, la giornata è tutta dedicata alla prevenzione medica, e si potranno eseguire molte visite mediche gratuite: ecografia della tiroide, ecodoppler tronchi sovraortici. elettrocardiogramma, visita oculistica, spirometria, dosaggio glicemico e glicata, dosaggio colesterolo, valutazione pressoria, visita con psicologa, visita dermatologica. Poi dimostrazioni pratiche su manichino dell’uso del defibrillatore e di disostruzione delle vie aeree nel lattante e nell’adulto. La manifestazione inizierà alle 10 e gli specialisti saranno a disposizione fino alle 12.30, poi dalle 15 alle 18. Numerosi i medici volontari, dei Lions Club Pontremoli-Lunigiana e Massa Carrara Host del Distretto 108La Toscana, e altri liberi professionisti, ai quali va anticipatamente un sentito ringraziamento degli organizzatori.

L’appuntamento coniuga sensibilizzazione e concretezza, grazie alla partecipazione degli specialisti pronti a offrire consulenze in diversi ambiti. Saranno inoltre presenti volontari della Misericordia di Pontremoli che parteciperanno alla logistica della giornata e terranno lezioni di primo soccorso. "Il progetto ‘Lions in Piazza’ rappresenta uno dei Service più importanti e innovativi del Distretto 108La Toscana, e del Club essendo dedicato all’intervento diretto ai bisogni e al benessere della comunità – spiega il presidente del Club Stefano Lorenzelli –. Pensare di organizzare un servizio alle persone impiegando i numerosi medici di svariate specialità, soci Lions, con il coinvolgimento di numerose associazioni di volontariato territoriali, è stata la semplice chiave che ha permesso a questo progetto di nascere e crescere esponenzialmente creando un’organizzazione che presta principalmente visite mediche gratuite a persone di ogni età, sesso, nazionalità e che magari trovano difficoltà a interagire con le strutture sanitarie presenti o semplicemente per problemi economici". Agire sulla prevenzione si traduce in un maggior numero di anni di mantenimento di un buono stato di salute con una ricaduta significativa sul risparmio economico garantendo maggiori risorse per il Sistema Sanitario. La possibilità di apprendere e conoscere le malattie e i processi di diagnosi e cura è, dunque, il prezioso contributo dei Lions ai cittadini: prevenire, prima che curare, molte patologie.

