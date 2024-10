La polizia festeggia il patrono. Stand in piazza per i bambini

La polizia ha celebrato il suo patrono, San Michele Arcangelo. La giornata è stata ricca di eventi, tutti dedicati a sottolineare il prezioso lavoro svolto dalle forze dell’ordine. La mattinata è iniziata con una solenne messa, celebrata alle 10,30 nella Cattedrale dei Santi Pietro e Francesco. Alla celebrazione hanno preso parte le massime istituzioni della città, numerose autorità religiose, civili e militari.

A testimonianza dell’importanza dell’evento e del ruolo fondamentale della polizia di Stato nella comunità durante la funzione religiosa, il Questore Santi Allegra ha pronunciato un toccante discorso, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti gli appartenenti alla polizia di Stato della Provincia per il loro impegno quotidiano. Il Questore ha sottolineato come chi indossa la divisa sia un poliziotto a tempo pieno, anche al di fuori dell’orario di servizio, e che il senso del dovere e la dedizione al prossimo siano valori imprescindibili per questa professione e per creare un senso di vicinanza con la gente.

Nel corso della cerimonia, il Questore ha colto l’occasione per anticipare che il prossimo 16 ottobre, in piazza Aranci, grazie all’Associazione “Donatori Nati” sarà esposta la Teca “Quarto Savona 15”, contenente i resti dell’auto di scorta dei poliziotti che proteggevano il giudice Falcone.

Un momento di commozione e gratitudine per chi ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato. In particolare, hanno ricevuto la medaglia i colleghi in pensione: Gennaro Conte, primo dirigente, Bruno Marotta, vice ispettore, Giovanni Passiatore, ispettore superiore, Paolo Casti, Maura Zoppi, ispettore superiore, Patrizia Paganini, sostituto commissario, Davide Cianchi, ispettore superiore, Girolamo Nobiletti, sovrintendente capo coordinatore, Massimo Giovanni Mazzi, vice ispettore, Alessandro Pellini, sovrintendente capo coordinatore, Marco Bondielli, sovrintendente capo, Antonino De Simone, sostituto commissario, Maurizio Moretti, assistente capo coordinatore, Roberto Cervia, vice ispettore.

In piazza Aranci, nel frattempo, sono stati allestiti degli stand dalla Polizia Stradale, Scientifica e Postale, dove i cittadini hanno potuto assistere a dimostrazioni e simulazioni operative, molto apprezzata quella delle impronte digitali, grazie anche alla presenza degli artificieri e dei cinofili del Raparto di Firenze, che hanno suscitato l’interesse di grandi e piccini.