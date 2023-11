La pm Soffio vince la causa contro Giordano

Rossella Soffio, magistrato della procura di Massa, ha vinto la causa per diffamazione contro la trasmissione di Rete 4 ’Fuori dal coro’ di Mario Giordano nell’ambito di una vicenda legata all’occupazione abusiva di case. In quattro puntate Giordano l’aveva descritta come una pm "timorosa e pussilanime", e accusata di essere "scesa a patti con gli occupanti abusivi sino a ‘inginocchiarsi’ di fronte a loro". Giordano è stato condannato al risarcimento insieme a Rti di 20mila euro per ogni puntata per un totale di 80mila. "Se è vero – afferma il giudice del Tribunale di Monza, Andrea Canepa – che l’operato di chi riveste pubbliche funzioni deve poter essere anche severamente censurato, è inaccettabile che si prescinda da un serio esame della veridicità dei fatti e si esponga inutilmente la persona del magistrato al pubblico scherno".