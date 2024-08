"La passeggiata a mare è di tutti i carrarini"

"La passeggiata sulla diga foranea è dei carrarini". Così il Partito repubblicano mette la palla al centro sulla diatriba per la paternità dell’opera. Parlando dell’inaugurazione come di un successo per la città, l’Edera comunale replica ad Angelo Zubbani e a Matteo Martinelli: "L’amministrazione sta lavorando su tutti i fronti Pnrr: ciclo tirrenica e lotti water front, tra cui il terzo lotto che dovrebbe cucire tutti gli interventi e concretizzare gli obiettivi del Piano dell’Arenile di spostare la movida sul viale Vespucci. Sono passati troppi anni ed è giusto, come ha sottolineato la sindaca, ringraziare tutti gli attori presenti e passati che hanno contribuito alla realizzazione". Il Pri respinge le critiche mosse ad Arrighi che non ha preso il merito dell’opera. Non riconoscere il lavoro fatto dalla Autorità portuale e di tutti i suoi presidenti e il lavoro delle precedenti amministrazioni sarebbe sbagliato. Arrighi lo ha giustamente ribadito dichiarandosi ultima tedofora". Da qui lo stupore per le parole di Zubbani che attaccano l’amministrazione "a cui lui ha aderito come ultimo tedoforo. Ci saremmo aspettati una leale collaborazione e non un attacco totalmente inesistente – proseguono i Repubblicani – Oggi è tempo di guardare alla Marina di Carrara che sarà e qui l’impegno di tutta l’amministrazione, ma ci piace pensare di tutta la città, per arrivare a completare nel più breve tempo possibile tutti i lotti e i progetti previsti. Questi daranno un volto nuovo al lungomare volgendo lo sguardo a una nuova stagione di rilancio del turismo e dell’attività portuale, con l’approvazione del nuovo piano regolatore portuale e sperando che chi proseguirà il nostro lavoro possa trovare una strada definita sulla quale proseguire per valorizzare la nostra città".