La partita della solidarietà. I sindaci sfidano i giovani. Raccolta fondi per il sociale

"Risultato raggiunto: abbiamo raccolto 500 euro che serviranno all’acquisto di un forno per la preparazione di alimenti, che è una delle attività molto apprezzate dai ragazzi dei nostri Centri di socializzazione. Se riusciremo a integrare, acquisteremo anche altro". È soddisfatto il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, per l’esito della “Partita del cuore“ disputata ieri pomeriggio a Barbarasco.

Sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri comunali, in grande presenza hanno risposto da tutta la provincia all’appello di Mastrini a sostegno dei centri di socializzazione lunigianesi di Caprio, Moncigoli, Quercia e Centro Eduplay di Bagnone. Presenti anche gli stessi operatori dei centri, con un loro banchetto fuori campo dov’era possibile acquistare il calendario 2024 dal titolo “I cuochi pasticcioni“, realizzato dai ragazzi di Quercia. Questi gli amministratori che si sono alternati in campo sfidando le due squadre di giovani dell’Atletico Tresana in un torneo a cinque con girone all’italiana: Jacopo Ferri (Pontremoli), Matteo Mastrini (Tresana), Gianluigi Giannetti (Fivizzano), Lorenzo Pascucci (Massa), Filippo Frugoli (Massa), Matteo Basteri (Massa), Andrea Cella (Massa), Paolo Balloni (Massa), Marco Mercanti (Massa), Roberto Acerbo (Massa), Alfredo Camera (Massa), Robert Deleanu (Massa). Presenti fuori campo anche altri amministratori locali: Marco Pinelli (Podenzana), Alessandro Andellini (Aulla), Massimo Lecchini (Pontremoli), Loris Bernardi (Villafranca). Allenatore, il vice coordinatore provinciale Lega, Luisito Caldi, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento e che ieri ha puntualizzato l’importanza della preziosa attività che i centri di socializzazione svolgono in favore della collettività: "Temo che i ragazzi delle due squadre avversarie batteranno i nostri amministratori che vedo un po’ fuori forma ma hanno un anno per potersi preparare per la prossima edizione". L’europarlamentare Susanna Ceccardi si è presentata a sorpresa al campetto Scirea con un pronostico poi confermato dai risultati. Due goal a uno, nella prima partita e quattro a uno, nella seconda e poi la finale tra le due squadre vincitrici dell’Atletico Tresana che non hanno lasciato scampo ai politici. "Una bella iniziativa degli amministratori del territorio e anche molto divertente. È un momento per ritrovarsi prima delle festività natalizie – ha dichiarato la Ceccardi – e per fare del bene. Sono molto contenta di partecipare da supporter". L’iniziativa, patrocinata dalla società della Salute della Lunigiana, dalla Provincia di Massa Carrara e dall’Unione dei Comuni, ha visto anche la partecipazione del deputato Andrea Barabotti.

"È un piacere prendere parte a questa iniziativa che nasce con lo scopo benefico e riporta al mondo dello sport persone che ormai lo hanno abbandonato da tanto – ha commentato Barabotti, che ha apprezzato il doppio sforzo degli amministratori locali impegnati in campo oltreché a sostegno dell’iniziativa – Noi facciamo la nostra parte, fuori campo".

Michela Carlotti