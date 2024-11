La Palestina vista... ’Con altri occhi’. Mostra itinerante per tutta la provincia

Una mostra collettva di illustrazioni ’Con altri occhi’. Un glossario visivo della cultura palestinese che si aprirà domani fino al 24 novembre fra Massa, Montignoso e Carrara a cura dei circoli e del Comitato Arci. Diciassette artisti da Italia, Tunisia, Libano, Algeria e Malesia insieme per raccontare la cultura palestinese. Gli appuntamenti saranno domani fino al 10 novembre al Circolo Arci XIII Giugno a Forno. Alle 15 si inaugura la mostra di video e foto ’Conchiglie dello stesso mare’. Sabato alle 16 laboratorio creativo per i bambini “Mani e cuori per la Palestina” (per info 3335768179).

La mostra si terrà poi a Montignoso da 11 a 17 novembre alla Casa Rossa Occupata (17:30 – 19:30). Domenica 17 novembre alle 17 finissage. A Carrara dal 18 al 24 novembre la mostra sarà visitabile ai circoli Michelangelo di piazza Duomo, Spazio Alber1ca di piazza Alberica, Circolo dei Baccanali vicolo San Piero, La Gora San Martino; orario 16-19.

A Carrara: lunedì 18 all’ex SAn Giacomo alle 7:30 “Palestina, racconti di una missione, racconti di solidarietà” con Gianluca Mengozzi dell’Arci Regionale e Paolo Zammori, di ritorno da una missione in Cisgiordania. Mercoledì 20 novembre alle 18:30 al Circolo Arci Michelangelo proiezioni video. Giovedi 21 novembre alle 18:30 al Circolo Arci dei Baccanali aperitivo solidale; a seguire proiezione del docufilm 9 Humans from Gaza di Luca Galassi. Sabato 23 alle 18:30 al Circolo Arci La Gora – Fuori Luogo con intervento artistico a cura di Fatica e Sudore “Non è successo niente”.

La mostra ’Con altri occhi’ si inserisce nella campagna di Arci nazionale con l’obiettivo di raccontare la Palestina invertendo le narrazioni stereotipate e valorizzare la ricchezza della cultura palestinese.

Partecipano alla mostra diciassette tra artiste e artisti da Italia, Tunisia, Libano, Algeria e Malesia: Lilia Benbelaïd, Valeria Brancaforte, Marco Brancato, Cammamoro, Raed Charaf, Gloria Di Bella, Clara Fois, Kalina Muhova, Seif Eddine Nechi, Giulia Orecchia, Marco Quadri, Alex Raso, Guido Scarabottolo, Laura Scarpa, Jana Traboulsi, Inda Ahmad Zahri, Salim Zerrouki. Le opere sono accompagnate da una selezione di poesie di autori palestinesi a cura di Carla Cocilova, Arci Toscana e dal il podcast Learning Palestine: Until Liberation, The 12 hours session II, a cura di Learning Palestine Group in collaborazione con Radio Alhara. La scelta dei versi inseriti nella mostra nasce dalle suggestioni scaturite dalle dalle illustrazioni stesse, al solo fine di suscitare ulteriori opportunità di riflessione e di rendere omaggio al popolo palestinese e alla sua produzione letteraria. In questa piccola selezione di testi, troveremo alcuni dei grandi nomi riconosciuti a livello mondiale - Fadwā ṬūṬ qān, Samīḥ al-Qāsim, Ğabra Ibrahim Ğabra e chiaramente Maḫmoud Darwish – altri di due autori contemporanei: il celebre scrittore Ibrahim Nasrallah e il giovane poeta e attivista Moḫammad el- Kurd.