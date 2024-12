La notte di Santa Lucia: tradizione e scienza al Planetario

Domani alle 21,15 al Planetario comunale “Masani” di via Bassagrande a Marina di Carrara, si parlerà di Santa Lucia. “Perché Santa Lucia (non) è la notte più lunga che ci sia”: per scoprire, dietro il detto popolare si nascondono vicende astronomiche e culturali molto interessanti. Da una sfasatura degli antichi calendari alla commedia di Dante, dai cerimoniali per i premi Nobel alle antiche feste per i solstizi, da una vecchia canzone napoletana agli etruschi, dai tradizionali bollenti di castagne che si fanno a Massa agli etruschi, dal solstizio d’inverno alla notte della consegna dei doni per i bambini di alcune zone del Nord Italia Di seguito l’osservazione dei movimenti del cielo sotto la cupola del planetario.