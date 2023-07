’La notte dei bambini’ Strepitoso successo per l’iniziativa del Ccn

Una città in festa. I commercianti massesi hanno accolto bambini e famiglie per la “La notte dei bambini” con spettacoli e animazione in tutto il centro storico. La serata, organizzata dal Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’, fa parte della rassegna ’Un’estate da Vivere’. "Siamo molto soddisfatti – dice la presidente Elisabetta Zanetti – è stato un vero proprio successo. Le strade erano piene e le piazze affollate come prima della pandemia. Pensiamo di avere raggiunto il nostro obiettivo, portare nuove persone a conoscere il centro storico di Massa e regalare a cittadini e turisti momenti di svago. La nostra è una città viva, con tante attività, un vero e proprio centro commerciale sotto le stelle. Ringrazio tutti gli associati: solamente unendo le forze, risorse e tempo libero siamo riusciti a organizzare un evento di questo tipo".

I numerosi visitatori hanno visto in piazza Aranci per la prima volta un enorme colorato ’Cromosauro’, di ’Circo Improvviso’, che tra lo stupore generale ha preso vita guidato da una energica sciamana. Inoltre in piazza Bertagnini tanti bambini si sono avvicinati all’arte circense con il laboratorio di circo gratuito di ’4 Monkeys arte in movimento’ con giocoleria, acrobatica aerea, preacrobatica e tanti giochi. I ’Senza Nome’, divertenti maghi, hanno animato con un doppio spettacolo piazza Palma e via Dante. Mentre Alice e Lara di ’Circotà’, partendo da piazza Martana con i loro vestiti circensi, si sono esibiti sui trampoli tra i locali, e vicoli della città. Anche ’Visit Massa’, il trekking urbano di Controvento Trekking e Storia, che questa settimana era stato pensato per i bambini diventando ’Visit Massa Kids’ con ’Il signore delle fontane’ ha raccolto numerosi piccoli curiosi partecipanti. Un momento di estrema dolcezza è stata ’La fiaba della sera’ in via Cairoli: un appuntamento che si tiene ogni venerdì in luoghi sempre diversi della città con Piera, “la raccontastorie”. La rassegna del Ccn ’Massa da vivere’ ha il patrocinio del Comune. I commercianti ringraziano per il sostegno Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confimpresa Master Formazione , PiùMe , Hotel la Bussola e Servizi Industriali Srl.