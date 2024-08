La notte dà spettacolo. Folla e applausi per i fuochi d’artificio: "Serata indimenticabile"

Uno spettacolo che i massesi e i turisti hanno dovuto attendere due giorni di più rispetto alla data prefissata, ovvero domenica, ma la pazienza è stata ripagata. Uno show che ha animato dalle 22,30 il cielo di Marina e che non ha visto particolari disagi alla viabilità, come ha dichiarato lo stesso comandante dei vigili urbani, Giuliano Vitali: "Eravamo presenti dal pomeriggio fino all’una, tutto è andato secondo i piani, considerato anche che non c’erano altre manifestazioni. La viabilità è stata riaperta subito dopo lo spettacolo, le operazioni sono andate tutte secondo i piani". Inevitabile una domanda anche per quello che riguarda la sicurezza del viale a mare, che nei giorni scorsi è salito agli onori di cronaca per l’ultimo incidente stradale che ha provocato la morte di una turista fiorentina. "Purtroppo gli incidenti sono una concatenazione di tante cose, come l’errore umano, il tipo di veicolo, la strada. La maggior parte delle volte entra in azione il fattore umano. Molte volte l’aspetto della struttura stradale incide meno. La sicurezza è da sempre al primo posto, ma dobbiamo tenere conto anche che, se vogliamo fare dei cambiamenti sulla carreggiata, dobbiamo osservare il codice della strada. Molte cose che ci possono sembrare la soluzione immediata, non possono essere adottate nella pratica".

Lo spettacolo pirotecnico è piaciuto ai massesi e, ovviamente, al sindaco Francesco Persiani, che non ha tardato a rendere pubblica la sua soddisfazione sulla sua pagina Facebook: "L’attesa è stata ampiamente ripagata. Nonostante il rinvio del 18 per l’allerta meteo, i fuochi d’artificio del 20 agosto hanno brillato più intensamente che mai! Una Marina di Massa gremita di oltre 9 mila persone, unite dall’entusiasmo e dalla voglia di condividere un momento magico, ha fatto da cornice a uno spettacolo pirotecnico unico. La nostra città ha brillato di luce e atmosfera come mai prima d’ora, regalando a tutti noi una serata indimenticabile. Grazie a tutti per aver partecipato e reso questa serata così speciale. Ancora una volta, Marina di Massa – conclude il primo cittadino – si è dimostrata una comunità straordinaria, capace di trasformare ogni evento in un successo"