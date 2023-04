"La nostra ’rivoluzione della cura’ Interpretiamo la società che cambia"

“La rivoluzione della cura“ è l’iniziativa che avrà luogo all’ex stazione ferroviaria venerdì prossimo alle 21 in piazza Roma 20 ad Aulla. Una serata di riflessione collettiva sulla società che vogliamo. Ospite dell’incontro Marco Bersani, attivista, socio fondatore di Attac Italia, è stato fra i promotori del Forum italiano dei movimenti per l’acqua e oggi del manifesto della Società della Cura e autore de “La Società della Cura“ (Alegre).

"L’incontro nasce dall’esigenza di studiare il presente, perché la società è in continua evoluzione e ignorare come sta cambiando il mondo in cui viviamo rischia di rendere il nostro agire inadeguato anche in Lunigiana e nei nostri territori", dicono i soci e le socie del circolo Agogo. Con queste premesse il circolo dialogherà con Marco Bersani, portavoce di Attac Italia e Società della Cura, progetto nazionale a cui hanno aderito centinaia di sigle fra associazioni e organizzazioni italiane. Sullo sfondo l’idea che si possa uscire dalla crisi in atto solo con una radicale riconversione ecologica, sociale, economica e culturale. Per renderla possibile La Società della Cura propone di tassare i grandi patrimoni, ridurre le spese militari, abrogare i sussidi dannosi per l’ambiente e usare i fondi di Cassa depositi e prestiti per i servizi pubblici. La serata infatti sarà occasione di presentazione anche della campagna per due proposte di legge di iniziativa popolare: “Riprendiamoci il comune“, sostenuta anche da Arci nazionale. La Campagna propone di fornire agli enti locali strumenti e risorse adeguate per rispondere ai bisogni degli abitanti, delle comunità e dei territori. Per informazioni è possibile contattare il circolo al 339 7888705 o via mail [email protected]m