La musica di Ismaele Gatti nella chiesa della Sacra Famiglia

Domani alle 16 alla chiesa della Sacra Famiglia in piazza Menconi a Marina di Carrara secondo appuntamento con la tradizionale rassegna dei “Concerti d’Avvento”.

Protagonista il giovane virtuoso Ismaele Gatti, classe 1998, diplomato in Pianoforte e in Organo. Nel 2019 ha conseguito il Master of Arts in Music Performance di Organo presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano con il Maestro Stefano Molardi; presso il medesimo Istituto e con il medesimo docente ha ottenuto nel 2021 il Master of Arts in Specialized Music Performance, riservato a studenti selezionati che intendono intraprendere la carriera solistica. Ha seguito corsi di perfezionamento con Jean Claude Zehnder, Ludger Lohmann, Enrico Viccardi, Giancarlo Parodi, Stefano Molardi, Stefano Rattini, Andreas Liebig, Maurizio Croci. Presso il Conservatorio di Lugano sta completando un percorso di post-formazione in Clavicembalo. Svolge un’intensa attività concertistica, che lo ha portato ad esibirsi in numerose occasioni all’organo, al pianoforte e al clavicembalo in Italia e all’estero (Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera). Ha collaborato con l’Orchestra della Svizzera italiana, I Barocchisti, Il Coro della RSI e altre istituzioni di spicco del panorama musicale internazionale. Nel 2019 si è aggiudicato il secondo premio al prestigioso “Gottfried Silbermann Orgelwettbewerb” di Freiberg (Germania). È stato inoltre premiato in altri concorsi pianistici, cameristici e organistici, fra i quali il Grand Prize Virtuoso di Londra (2019), il Concorso “Fiorella Benetti Brazzale” di Vicenza (2019) e il Concorso “Organi storici del Basso Friuli” (2021). Registrazioni di suoi concerti live sono state trasmesse dalla Radiotelevisione Svizzera Italiana. È Hauptorganist presso la Chiesa cattolica di S. Maria Magdalena di Alpnach (Obwalden, CH). Il programma del concerto prevede musiche di Haendel, Vivaldi, Hollins, Mussorgskji e Tchaikovsky.