La mostra “Chem Art“ per un viaggio scientifico-umanistico

Un posto d’eccellenza nella storia locale se l’è già guadagnato quando ha firmato l’opera d’arte in marmo di Carrara posta in piazza 8 marzo, ad Aulla, dedicata alle donne. Alessio Manfredi, aullese, classe ‘77, attualmente docente di discipline plastiche e scultoree al Liceo artistico B. Berlinghieri di Pescia, torna a far parlare di sé, stavolta con un progetto che lo vede protagonista nella capitale, presso una delle location più prestigiose, cioè nel dipartimento di Chimica, precisamente nel Museo Primo Levi, de La Sapienza di Roma. Non è la prima volta che Manfredi unisce le forme artistiche alle reazioni chimiche degli elementi esistenti in natura che, con una visione all’avanguardia come la sua, possono esprimere concetti importanti oltreché bellezza.

Artista dall’età adolescenziale, suggestionato dal nonno pittore, ha frequentato con lode l’Accademia di Belle Arti di Carrara nell’ambito della scultura e da qui è partita la sua ricerca incentrata su temi umanistici che si ramifica in molteplici filoni espressi con le tecniche che sfociano nell’esposizione romana ’Chem Art’. Lo spettatore potrà fare un’esperienza artistico-scientifico-umanistica attraverso 7 opere esito di sperimentazioni annoverabili entro i confini delle cosiddette ’hybrid arts’. Il progetto nasce da un workshop tenuto proprio all’università romana dove l’artista ha messo a disposizione di numerosi partecipanti le sue conoscenze nel campo artistico e chimico, valorizzando l’importanza della collaborazione tra i due mondi. "Un altro progetto realizzato di cui vado fiero - dice Manfredi - soprattutto perché è il risultato di un workshop cui hanno partecipato docenti e professionisti che hanno dato un valore aggiunto alla mia mostra che sarà visitabile fino al 20 maggio. E’ il risultato di una ricerca alla quale lavoro da tempo, che mi dà grandi soddisfazioni e che è sempre in divenire." Alessio Manfredi ha esposto in musei e gallerie sia in Italia che all’estero, risultando vincitore e finalista di vari premi e concorsi per opere pubbliche. Oltre alla Lunigiana, ospitano i suoi lavori anche Mantova, Spinetoli (AP) in piazza municipio e Portofino.

Anastasia Biancardi