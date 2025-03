La montagna si sbriciola. Frana sopra Montignoso. Strade chiuse al traffico. Vietina osservata speciale

Continua a preoccupare la montagna sopra Montignoso. Il sindaco Gianni Lorenzetti ha monitorato costantemente la situazione, che da alcuni giorni fa stare in pensiero i residenti della zona. "Da questa notte – scriveva ieri pomeriggio il primo cittadino – stiamo monitorando la situazione con la massima attenzione soprattutto nelle zone a monte di Montignoso, dove il maltempo ha causato smottamenti e criticità idrogeologiche". Il primo cittadino informa la comunità anche sugli istituti per gli studenti: "Le scuole domani (oggi, ndr) saranno regolarmente aperte, ma il servizio scuolabus per le frazioni a monte non sarà effettuato a causa delle condizioni della viabilità" spiega Lorenzetti.

"La strada Provinciale 1 – prosegue – resterà chiusa fino a nuova comunicazione per motivi di sicurezza, mentre in località Vietina, su via Fratelli Buffoni, la strada sarà chiusa dalle 22 alle 6 per precauzione. Per chi deve spostarsi, consigliamo di utilizzare via Tombara e via dei Tecchioni come viabilità alternativa. Vi invito – conclude il sindaco di Montignoso – alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune".

Un’emergenza, quella di Montignoso, che ha visto i tecnici della Protezione Civile al lavoro già da una settimana, con la frana di Vietina che era stata contenuta dopo le prime piogge del mese che avevano costretto i residenti a muoversi in strade alterne per poter raggiungere la parte a valle del comune. E le piogge intense di queste ore preoccupano non poco la macchina dell’emergenza, con particolare attenzione a una montagna ferita che si sgretola ogni volta che piove più forte dal cielo.