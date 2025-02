La montagna fa paura. Frane e strade chiuse. Famiglie isolate a Massa e Montignoso

Ogni volta che piove la nostra provincia è in ginocchio. Ormai è diventata normalità. Se non si allaga la costa, ci pensa la montagna a far impensierire le amministrazioni comunali di Massa e Montignoso. Ieri notte, a causa delle insistenti piogge, una frana ha colpito la strada comunale per Vietina, che al momento è chiusa al traffico. La frazione risulta isolata, circa una trentina di persone, "ma stiamo già lavorando – spiega il sindaco Gianni Lorenzetti –per ripristinare almeno parzialmente la viabilità entro il primo pomeriggio". Volontà che non è stata possibile perché la frana ha continuato a muoversi. Sul posto comunque, per tutta la giornata di ieri erano operativi vigili del fuoco, polizia municipale, Protezione civile e tecnici comunali, che hanno monitorato la situazione per garantire la sicurezza di tutti. È stato inoltre attivato un presidio di primo soccorso in caso di necessità. Nella giornata di oggi i tecnici del Comune contano di liberare la strada da questo importante disagio. "Domani (oggi, ndr) verranno effettuati interventi di pulizia della vegetazione ai bordi e ai lati della frana per escludere ulteriori cedimenti. Durante la notte la Protezione Civile, che ringraziamo per il costante impegno, garantirà la sorveglianza e presidierà il tratto interessato".

Anche Massa è stata duramente. "Nella notte – spiega il sindaco Francesco Persiani –, le intense piogge hanno causato smottamenti lungo via Verghetto, via dei Carri, via dell’Uva via Vitali e zona Pariana rendendo difficoltoso il transito in queste zone. Non ci sono danni alle persone". In serata è arrivato l’aggiornamento del primo cittadino: "Per quanto riguarda gli interventi ancora in corso abbiamo la strada Vicinale sopra via dei Colli località Polla di Tommaso: una frana blocca l’accesso a quattro famiglie. Stiamo operando con una ditta specializzata per liberare il passaggio. Via dell’Uva: due frane impediscono il transito. Al momento non è possibile intervenire sulla frana che ha comportato un cedimento della viabilità a valle, ma con il supporto della ditta stiamo cercando di intervinire su un altra frana a monte della viabilità per garantire almeno un senso unico alternato".

L’ondata di maltempo, che ha flagellato la zona di costa, questa volta ha risparmiato il territorio lunigianese. L’Unione dei Comuni non ha ricevuto segnalazioni di danni dalle forti piogge. Solo nel territorio di Tresana è stato necessario chiudere al traffico una strada comunale a Giovagallo per la caduta di una frana. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i tecnici comunali per monitorare l’evolversi della situazione. Il sindaco Matteo Mastrini ha disposto già per stamane un intervento per ripristinare il traffico. La nuvolosità diffusa associata a deboli precipitazioni sparse si è concentrata sulle zone montane, ma le precipitazioni non sono state intense e non si sono verificati problemi di viabilità per smottamenti o di caduta alberi. Nessuna segnalazione di disagi alla viabilità nemmeno nella zona di Guinadi e della Valdantena nel Pontremolese. La sala operativa della Regione Toscana aveva prorogato l’allerta gialla per tutta la provincia di massa Carrara sino alle 23.59 di ieri (mercoledì).