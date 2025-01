La Misericordia cerca due giovani

La Misericordia di Pontremoli cerca 2 giovani più uno con bassa scolarizzazione dai 18 a 28 anni per il progetto di servizio civile. Può presentare la propria candidatura chi ha compiuto 18 anni, ha la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, o di un paese extra Unione Europea se regolarmente soggiornante in Italia; non ha condanne anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Il compenso mensile è di 507,30 euro e l’impegno settimanale di 25 ore. La domanda va presentata online collegandosi con Spid (https://domandaonline.serviziocivile.it) entro il 18 febbraio. Info: 0187/833590-830049.