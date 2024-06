La ‘materia‘ nelle opere di Mafalda Peogollo esposta al Guglielmi

Una tecnica molto legata al mondo del marmo quella usata per le sue opere da Mafalda Pegollo, artista massese di fama internazionale. Per questo sono state esposte al Teatro Guglielmi di Massa nelle due giornate, sabato e domenica scorsi, per coronare e arricchire il musical “Senz’ali né gloria” portato in scena dalla compagnia Clacson Beauty di Carrara. Uno spettacolo che narra la storia del monolite estratto dalle cave di marmo di Carrara che raggiungerà il Foro Italico a Roma. Le opere di Mafalda Pegollo parlano del mondo nascosto, quello dei sentimenti, dei delle paure, incertezze, ricerca della felicità. Raccontano i suoi stati d’animo e le ferite più profonde, l’amore e il dolore, facendo uso anche di simboli e utilizzando una tecnica molto originale e materica.