La marineria narrata dai comandanti. Vent’anni di storia con i Propeller

I dieci comandanti che si sono succeduti nei porti di Marina di Carrara e Spezia protagonisti della serata Propeller ‘L’evoluzione dei due porti attraverso le voci dei comandanti negli ultimi 20 anni’, che si è svolta nei giorni scorsi al ristorante Crab di Ameglia. Una serata molto partecipata e organizzata da Andrea Ghirlanda, consigliere e socio storico del Propeller, ma anche agente marittimo di Marina assieme alla sua collaboratrice e responsabile amministrativa Silvia Rossi.

All’evento hanno partecipato il presidente nazionale Propeller, l’avvocato Umberto Masucci, il presidente Gian Luca Agostinelli e nove degli ultimi comandanti con grado di ammiraglio dei due porti: Giovanni Pettorino, Salvatore Vitale e Massimo Seno che recentemente ha terminato il suo incarico di commissario dell’Autorità portuale di Genova. Alla serata ha partecipato anche il nuovo commissario dell’Autorità portuale Bruno Pisano, che ha ringraziato i presenti per il sostegno e il supporto ricevuti dall’intera comunità.

Non potevano mancare la ex comandante del porto di Marina Monica Selene Mazzarese e Silvia Brini comandante del Porto di Viareggio, l’attuale comandante apuano Tommaso Pisino, il comandante Domenico Loffredo e il comandante Maurizio Paganini. Durante gli interventi è stato sottolineato il ruolo cruciale della Capitaneria nella gestione dei porti e come il Propeller rappresenti un luogo in cui le relazioni tra tutti gli stakeholder dell’economia marittima possono svilupparsi e consolidarsi, mantenendo un clima di collaborazione anche con gli enti istituzionali.

In uno di questi interventi è stato ricordato l’incidente della motonave Montone che nel 1977 a Marina, finì spinta dalle gigantesche onde sulla scogliera del viale Da Verrazzano. L’ammiraglio Giovanni Pettorino durante il suo intervento ha espresso apprezzamento ai colleghi presenti ricordando episodi significativi, tra cui il trasferimento della Costa Concordia dal Giglio a Genova e l’uragano che colpì la Liguria nel 2018.

Di particolare interesse l’incontro tra il comandante Alberto Battaglini, noto per la sua carriera come marinaio esperto, e Franco Pomo, ex segretario dell’Autorità portuale. Non è mancato il saluto a Maurizio Bello, ex capo pilota della Spezia, riconosciuto per il suo contributo nel 2018 quando, insieme al team dei piloti, ha evitato danni significativi durante una tempesta.