La Marina di un tempo . In regalo le foto di Alinari

Sta riscuotendo grande successo l’iniziativa delle fotografie storiche in regalo con il nostro quotidiano. L’idea nasce nell’ambito dei 165 anni della Nazione che, per l’occasione, ha stretto un accordo con il prestigioso archivio fotografico fiorentino Alinari per una collana di foto storiche della Toscana. Le prime stampe sono già state distribuite gratuitamente in edicola nei giorni scorsi, raccogliendo grandi apprezzamenti; questo anche a riprova del grande amore che la città dimostra sempre per il suo passato e le sue tradizioni. Tradizioni, come può essere il trasporto dei blocchi di marmo o l’attività sulle banchine del porto, che grazie alle fotografie storiche permettono a chiunque, anche alle nuove generazioni, la possibilità di farsi un’idea immediata del passato della loro città e dei suoi segreti, andando quindi oltre i soliti racconti tramandati dalle famiglie. La distribuzione delle copie proseguirà sino a sabato con una foto diversa ogni giorno.

Così dopo le due fotografie dele cave e della Torre di Castruccio domani in edicola la foto della nostra Marina. Fin dal Settecento, artisti e scienziati sono rimasti incantati davanti ai paesaggi della Versilia. Gli Alinari, con la loro predilezione per la lettura oggettiva della veduta, hanno ritratto non solo Carrara e le sue cave, ma anche la Marina, con i bagnanti, i velieri, la pesca. E proprio davanti all’orizzonte del mare e con il profilo scolpito delle Alpi Apuane di sfondo, hanno posato il loro obiettivo laddove un manipolo di uomini e di bimbetti scalzi sono indaffarati a “raccogliere il pesce” con una impegnativa “bilancia”. Un modo antico di pescare, buono per le acque quiete e poco profonde, ma che ha bisogno di tante braccia. Grazie alla collaborazione tra Nazione e Archivio fotografico Alinari, i nostri lettori potranno immergersi in contesti ormai dimenticati ma pur sempre riferiti a luoghi della nostra vita. Le riproduzioni sono in cartoncino e in formato A4, con presente a lato l’antica foto Alinari, realizzata con tecniche di stampa sofisticate che ne esaltano colori e finiture originali, mentre sul retro sono riportati la didascalia, la data dello scatto originale, un breve testo per contestualizzare l’immagine insieme ai loghi degli sponsor e dei partner che hanno sostenuto il progetto.