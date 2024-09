La mappa dei servizi: "Nuovi eventi in arrivo"

La Croce Rossa di Albiano Magra è punto di riferimento per l’intera comunità. I volontari garantiscono servizio di emergenza 118, trasporto disabili, servizi di urgenza, accompagnano persone a casa, dopo dimissioni ospedaliere oppure dializzati in ospedale, o ancora persone sole a visite mediche. A questi servizi si aggiungono varie iniziative, come le giornate di screening gratuito per varie patologie, che hanno avuto grande partecipazione, un progetto di ‘sorveglianza’ per anziani soli: ai volontari viene affidato un anziano e lui si impegna a verificare le sue condizioni di salute, lo accompagna a fare visite mediche o semplicemente lo chiama al telefono più volte a settimana, affinché non si senta solo.

Fanno anche Protezione civile, in convenzione col Comune di Aulla e portano avanti progetti scolastici, con attività di primo soccorso per i bimbi più piccoli oppure Blsd per i più grandi. Proprio per coinvolgere i giovani è attivo il progetto 8-13, con bambini e ragazzi ospiti una volta al mese in sede per giocare e svagarsi, ma soprattutto conoscere meglio il mondo del volontariato. Senza dimenticare l’Accademia popolare con un calendario ricco di incontri e lezioni, da ottobre a maggio, dedicati a argomenti diversi. Tanti i progetti in cantiere nei prossimi giorni. "Sabato - spiega il presidente - ospiteremo nel giardino della sede gli anziani della Rsa, per le Olimpiadi dei nonni, evento promosso col patrocinio della Società della Salute e il sostegno della Proloco locale. Il 14 settembre la nuova edizione della Marcia della Croce Rossa, poi inaugureremo un nuovo pulmino per il trasporto disabili. Stiamo portando avanti il progetto per le comunità cardioprotette, per posizionare dei defibrillatori (DAE) nelle frazioni di Montedivalli e di Serralta. E ancora il progetti Scudo blu, riferito esclusivamente alla tutela del patrimonio culturale".

M.L.