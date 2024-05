La location della Questura. C’è una proposta condivisa: "Sfruttare l’ex ospedale"

E’ una città inquieta negli ultimi anni, dove istituzioni e sanità cercano nuovi e grandi spazi. Eppure non mancano ‘palazzi vuoti’ da recuperare e sfruttare. Volumi abbandonati a loro stessi da troppi anni. C’è fame di spazi e gli spazi ci sono. Senza dimenticare che Massa è anche una città alla ricerca spasmodica di una sua identità storica e culturale da valorizzare, un museo degno di questo nome. Allora si tratta di far coincidere interessi e volontà. I soldi ci sono. Basta chiederli, cercarli e alla fine si trovano come dimostrano i 5 milioni per Palazzo Ducale e i 30 per la nuova Questura. Allora mettiamo insieme i tasselli di un mosaico poco allineato: la nuova Questura, che per ora dovrebbe andare all’area sgambatoio del Parco degli Ulivi. La volontà, ribadita da Provincia e Prefettura, è di liberare Palazzo Ducale, ma serve una nuova sede. E in queste ore di ricerca frenetica e spasmodica per salvare il Parco degli Ulivi, dal centrodestra di opposizione, Fratelli d’Italia e Noi Moderati, da Pd e Polo Progressista arrivano proposte chiare: sfruttare gli spazi del vecchio ospedale. C’è chi propone l’ex magazzino, chi parte del monoblocco. Sembra ci sia già il benestare della Regione. Ma alziamo lo sguardo: il vecchio ospedale è un enorme contenitore. E se davvero non può diventare la nuova Casa della Salute, finora ogni appello del territorio è rimasto inascoltato, si può pensare in grande e in maniera sinergica: trasformarloo in una Cittadella della Sicurezza, o delle istituzioni. Trovare altre risorse, oltre a quelle della Questura, e qui realizzare un luogo dove possano trovare spazio Provincia, Prefettura e Questura, istituzioni che spesso hanno anche bisogno di dialogare. Sede prestigiosa, visto che doveva essere venduta per realizzare alloggi di pregio.

Un’ipotesi che sostiene il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese: "Credo che sia arrivato il momento di lavorare tutti fianco a fianco in questa direzione. Le risorse in parte ci sono e le altre si possono trovare così da liberare anche Palazzo Ducale per trasformarlo in un museo, finalmente direi. Chiedo al sindaco Francesco Persiani di fermarsi solo un attimo, convochiamo un tavolo interistituzionale con Ministero, Regione, Prefettura, Comune e Provincia e valutiamo questa opportunità che ora ci si presenta davanti. Potrebbe essere l’unica, e forse l’ultima, per recuperare gli spazi abbandonati del vecchio ospedale e creare un disegno d’insieme per il futuro di Massa".

E anche il consigliere regionale del Pd, Giacomo Bugliani, propone proprio il vecchio ospedale per la sola Questura, di cui ha già discusso "con il presidente Eugenio Giani e le direzioni di Asl e Regione". FdI e Noi Moderati già il 25 aprile avevano proposto l’ex magazzino del vecchio ospedale con il parcheggio attinente. Il Comitato Ugo Pisa, infine, ribadisce a chiare lettere un ‘no’ secco alla Questura nel Parco degli Ulivi.