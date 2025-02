La guerra ai veleni. Al via il carotaggio di viale da Verrazzano

Approfondimenti e indagini nel sottosuolo dell’area residenziale di viale Da Verrazzano. Partiranno fra breve carotaggi e analisi della zona a mare. E’ quanto è emerso al tavolo della commissione Ambiente presieduta da Sirio Genovesi per un aggiornamento sulle bonifiche nell’area Sin-Sir. Oltre all’assessore Moreno Lorenzini, per il Comune erano presenti anche il dirigente Giuseppe Bruschi insieme al tecnico Alessandra Pacciani, che hanno ascoltato Norberto Petriccioli amministratore unico del Consorzio Zona Industriale Apuana.

Al tavolo della commissione è stata portata la situazione degli interventi di mitigazione e prevenzione della contaminazione dell’area residenziale lungo viale Da Verrazzano. Una zona in cui da alcuni anni è attivo il divieto di coltivazione, con ordinanza comunale a seguito di alcuni dati emersi dopo un’analisi di rischio. Con le nuove indagini di Sogesid, secondo quanto emerso da uno studio di caratterizzazione, è stata prevista la rimozione dei materiali antropici di origine probabilmente industriale, con conferimento, smaltimento e ripristino delle aree scavate. Le aree scavabili di pertinenza sono state stimate in circa 3500 metri quadrati, con una profondità tra i due i tre metri a seconda dei punti, per un volume scavabile di circa 8100 metri cubi. Saranno fatte indagini con georadar delle aree interessate, indagini magnetometriche per rilevamento e mappatura di oggetti metallici, più sondaggi geognostici nel sottosuolo insaturo a un paio di metri. Le modalità di indagine dovrebbero avvenire con attrezzature in grado di prelevare il terreno sotto forma di ‘carote’. Nel caso in cui, dall’ analisi stratigrafica si dovesse riscontrare presenza di rifiuti o materiale sospetto, si procederà al prelievo del materiale per la caratterizzazione nel codice Cer che classifica i vari rifiuti, in modo da programmare la corretta gestione e smaltimento in fase progettuale.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione delle indagini lungo viale Da Verrazzano, dopo la fase preliminare di pianificazione serviranno 15 giorni per l’esecuzione delle indagini e altri 15 giorni per elaborazione e restituzione dei dati. Al tavolo della commissione è stata poi fatta una veloce panoramica sulla situazione del progetto di bonifica della falda delle aree Sin-Sir, giunto in fase esecutiva. Il progetto, redatto da Sogesid e approvato con decreto ministeriale, prevede la realizzazione di alcuni barrieramenti idraulici in corrispondenza delle tre aree individuate per Carrara: ex Enichem, ex Italiana Coke ed ex Ferroleghe. Per Massa area ex Farmoplant. Sogesid realizzerà i nuovi pozzi e attraverso le condutture tutto sarà riportato all’impianto di trattamento Taf, vale a dire delle acque di falda, pensato per il risanamento ambientale delle acque sotterranee. Un progetto importante che coinvolge i Comuni di Massa, Carrara e il Consorzio Zona Industriale Apuana per le strade di competenza, più altri enti. La progettazione esecutiva, avviata lo scorso 16 gennaio, dovrà chiudersi entro la metà di giugno, con la realizzazione delle opere da effettuare entro sedici mesi dall’avvio dei lavori, nel 2026.