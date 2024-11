La grande lirica incontra l’Ort. Una rassegna di concerti con l’Orchestra toscana

Quattro concerti evento prossimamente al teatro degli Animosi. Grazie alla sinergia tra Comune e Fondazione Ort torna un nuovo programma con più appuntamenti, con artisti di primo piano e giovani talenti emergenti. L’appuntamento inaugurale sarà martedì 19 novembre alle 21 con un evento lirico-sinfonico: l’Orchestra della Toscana con il contributo di Fondazione CrC e in collaborazione con il Circolo carrarese ’Amici della Lirica’, darà vita a un concerto celebrativo in occasione del centenario pucciniano, intitolato ‘Puccini e la sua epoca’. Protagonisti il soprano Lidia Fridman, il tenore Vincenzo Costanzo e il baritono Sergio Bologna, sotto la direzione d’orchestra del Maestro Bruno Nicoli. Il concerto ha un carattere straordinario, perché unirà per la prima volta l’attività dell’Ort con quella dello storico circolo. Per quella sera sono in programma arie di Verdi, Puccini, Giordano e sinfonie d’opera del periodo verista.

"Serata affascinante - ha spiegato il Maestro Bruno Nicoli - in cui il dialogo collaborativo tra tutte le parti ha creato un’energia vitale che avrà la musica classica grande protagonista". La stagione concertistica dell’Ort agli Animosi proseguirà poi con tre concerti, tutti alle 21, a partire da lunedì 13 gennaio, quando a dirigere l’orchestra della Toscana ci sarà Tianyi Lu con Roberto Cominati al pianoforte. Venerdì 28 marzo la direzione dell’Ort sarà affidata a Erina Yashima con Kristof Barati al violino. L’appuntamento conclusivo è previsto per sabato 10 maggio e vedrà questa volta l’orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta, per un concerto in collaborazione con Accademia Chigiana di Siena. "L’orchestra è felice e orgogliosa nel proseguire la collaborazione con Carrara - ha commentato il direttore artistico Ort Daniele Spini - con il primo che è un programma popolarissimo dedicato al repertorio lirico italiano e prodotto per questa occasione, in collaborazione con gli amici della lirica carrarese. Gli altri tre concerti sono costruiti su programmi di grande impegno con due direttrici giovani e brillanti insieme a importanti solisti, concludendo con il nostro direttore principale Diego Ceretta". Per l’anteprima del 19 novembre sono previste riduzioni per gli under 25 e gli over 65. Stesse riduzioni anche per i concerti seguenti, acquistabili esclusivamente agli Animosi. "Importante promuovere la musica e i giovani talenti - ha aggiunto Dazzi - e il programma di quest’anno è sicuramente di assoluta qualità".

Nella foto: Carlo Menconi, Federica Guadagni, Gea Dazzi, Bruno Nicoli e Daniele Spini