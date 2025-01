La grande corsa. Attesi duemila atleti alla ‘White marathon’. Cinque gare a Marina

Due giorni di sport sulle strade cittadine, cinque gare (una non competitiva), circa 2mila partecipanti, oltre 300 volontari lungo il percorso. Sono i numeri della ottava edizione della ’White marble marathon’, la manifestazione in programma a metà febbraio (sabato 15 e domenica 16), organizzata dalla World Running Academy di Paolo Barghini, con il supporto della Fondazione Marmo, Dole Italia, Gaia e il patrocinio, al momento, dei Comuni di Carrara e Luni.

La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa a palazzo civico, presenti gli organizzatori, l’assessore comunale allo Sport Lara Benfatto e il vicesindaco di Luni Massimo Marcesini. "Carrara è la più piccola delle città italiane che organizzano maratone (36 in tutto il territorio nazionale, ndr.) ma puntiamo a coinvolgere tutta la città e a battere il record di partecipanti che è dello scorso anno con 1500 presenze delle quali oltre il 70% da fuori provincia e con stranieri provenienti da 18 diverse nazioni – ha spiegato Barghini che ha presentato il programma - manca ancora un mese, ma le iscrizioni stanno andando bene".

Quest’anno ci sarà anche la novità del sabato di un ’Urban trail’ non competitivo (misto asfalto, sterrato, sentieri e sabbia) di 10 e 14 chilometri: "lo abbiamo pensato per far conoscere il territorio" ha continuato Barghini. Domenica sarà la volta della maratona ma in contemporanea si correrà anche per la 10 chilometri ’Per Davide’, per la mezza maratona e per i 30 chilometri ’Marble Hero’. "E’ una manifestazione attesa dalla città e che l’amministrazione sostiene – ha detto Benfatto – ogni anno è sempre nuova. Non è solo un evento sportivo, ma anche turistico".

Per il vicesindaco di Luni è un’occasione: "è una manifestazione prestigiosa, che interessa un territorio con peculiarità uniche – ha detto Marcesini – del resto la storia di Carrara ha origini a Luni che era la colonia più importante a nord di Roma".

A Carrarafiere saranno allestiti stand e musica con Radio Nostalgia e sabato pomeriggio (correrà anche trail e maratona) sarà presente anche la leggenda dell’ultra maratona Dean Karnazes, l’americano che ha corso le maratone più estreme del pianeta. Con un percorso suggestivo, il trail è dedicato alla memoria di Davide Genovese, l’atleta prematuramente scomparso, che era una presenza costante al campo scuola di Marina. A tutti i partecipanti sarà consegnata la medaglia di marmo realizzata da esperti artigiani con marmo recuperato (i partecipanti alla 42 chilometri avranno anche il loro nome inciso): "è un piccolo oggetto ma i concorrenti ci tengono molto e noi vogliamo coccolare i nostri ospiti che nel 2024 hanno prodotto una ricaduta importante sul territorio".

Nell’ambito del progetto scuola-lavoro c’è anche la collaborazione delle scuole ’Pascoli’ e ’Fermi’ di Massa, dello ’Zaccagna’ di Carrara, con i ragazzi che saranno nei punti ristoro lungo il percorso.