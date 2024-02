La geografia:. Canesi ospite di ’Geo & Geo’ Il professor Riccardo Canesi sarà ospite in diretta su Rai 3 per parlare dei Campionati italiani della Geografia, che si svolgeranno online a marzo. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Istituto Zaccagna-Galilei di Carrara, è giunto alla sua ottava edizione con un numero crescente di partecipanti.