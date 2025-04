La Galleria spegne 70 candeline. Grande festa dei commercianti

Venerdì la galleria di via Roma raggiungerà il traguardo delle 70 candeline dalla sua nascita. A disegnare la galleria di via Roma ma anche il ‘grattacielo’ e il palazzo degli uffici sono stati negli anni Cinquanta l’architetto Ezio Bienaimè e Aldo Pisani, che con quest’opera monumentale hanno dato vita all’urbanistica moderna del centro città. E così per festeggiare questo speciale compleanno alle 12 i commercianti del centro offriranno un calice di prosecco a tutti coloro che vorranno andare a salutarli. Un traguardo che raggiungeranno anche alcune attività storiche, che in quella galleria sono attive dal 1955. È il caso dell’ottica Bessi e del bar Arlecchino, ma anche di attività leggermente meno recenti come la gioielleria Stefanini o il negozio di casalinghi Pretini, il negozio di arredamento Nerbi o la merceria della famiglia Caffaz. Attività che hanno caratterizzato la galleria nel corso degli anni sono stati anche il negozio di giocattoli Pretini, punto di riferimento per intere generazioni di bambini, il punto vendita di elettrodomestici Del Nero, il parrucchiere Mario al primo piano, l’orologiaio Mannini, la rivendita di sanitari, la libreria Balestri e gli spedizionieri Gonrad, che sono stati poi sostituiti da altre attività. L’ottica Bessi inaugurò il 7 aprile del 1955. Ad aprire questa innovativa attività fu il fotografo Ilario Bessi, che nelle sue migliaia di scatti ha raccontato la storia, il folclore e le tradizioni di Carrara, dai monti al mare.

Adesso l’ottica Bessi e gestita dalle nipoti, le sorelle Ilaria e Annalia Lodovici ed è specializzata nella vendita di occhiali e prodotti di contattologia. Qui Bessi aveva il suo studio fotografico dove sviluppava i negativi delgrande archivio, una grande sezione per le macchine fotografiche e la strumentazione per la fotografia, dallo scatto allo sviluppo, e poi quello che riguardava l’ottica. "Ai tempi del nonno al piano superiore c’era un laboratorio per lo sviluppo e la stampa delle fotografie – racconta la nipote Ilaria –, lo gestiva un dipendente. Con l’avvento dei cellulari il laboratorio è stato chiuso perché il mondoè cambiato, ma al piano di sopra conserviamo con orgoglio l’archivio del nonno, un tesoro di 30mila scatti tra lastre e negativi dal 1929 al 1986". Anche il bar Arlecchino è stato aperto nel 1955 da Mario Benedetti e Vittoria Capocchi. Negli anni d’oro di Carrara ai tavoli di questo bar si sono seduti artisti, pittori e scultori di passaggio da Bessi, come lo scultore britannico Henry Moore, Philippe Daverio, l’artista carrarese Nardo Duchi e lo scultore Arturo Di Modica.

Alessandra Poggi