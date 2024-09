La Fivizzanese parte in quarta. Tre gol e il Monzone va al tappeto

FIVIZZANESE

3

MONZONE

0

FIVIZZANESE: Carvajal, Cardellini, Carnaccioli, Bocchia, Forieri, Clementi, Bianchi, Berti (57’ Salku), Mosti, Mencatelli (86’ Pecorelli), Tonelli. All.: Duchi.

MONZONE: Vegnuti, Franchini (76’ Mastorci Alessandro), Galeazzi, Mastorci Luca, Arcangeli Paolo, Michelucci, Giardina (57’ Richerme), Sacchetti, Ceccarelli, Conti, Gerali. All.: Fini.

Arbitro: Capetta di Carrara.

Marcatori: 27’ e 82’ Mosti, 67’ Clementi.

Podenzana – Fuochi d’artificio sul ‘Rolando Rocchi’ per la prima partita ufficiale della stagione tra Fivizzanese e Monzone. Una prima domanda aspettava una risposta: la nuova Fivizzanese nel campionato di Seconda categoria potrà essere l’anti Corsanico, Massarosa, Carrarese Giovani? Dopo aver battuto i cugini per 3-0 in Coppa Toscana, è sì. La Fivizzanese era arrivata a un sol punto dal Montignoso promosso in Prima e da lì ricomincia. Il Monzone mancava di prospetti importanti, ma nonostante sia un calcio ferragostano e i motori sono ancora da registrare, Mencatelli e soci hanno dimostrato di essere già avanti nella preparazione, complesso attrezzato per dare battaglia ai piani nobili della classifica. Dalla fine dello scorso campionato sono passati appena un centinaio di giorni e sulle colline medicee è cambiato poco e quel poco è un messaggio che va tenuto in considerazione, anche se è ancora calcio d’agosto. A sbloccare il risultato ci ha pensato prima della mezzora Mosti, bravo a sfruttare un passaggio filtrante di Mencatelli. La seconda marcatura porta la firma di Clementi: l’ex pontremolese, dopo aver recuperato una palla a centrocampo e superato due avversari dal limite, ha scaricato un tiro imprendibile per l’estremo biancorosso. La terza, firmata ancora Mosti, ha messo in ghiaccio il risultato.

Ebal