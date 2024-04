La fiera ad Avenza

Domani per la fiera di San Marco saranno chiuse alcune strade di Avenza. Dalle 5 alle 23 divieto di transito e sosta in piazza Finelli, piazza Lucetti, via Giovan Pietro, via Giovan Pietro e Toniolo parcheggio Ex Area Cat, via Marina da via Campo d’Appio a via Giovan Pietro, via Campo D’Appio tra viale XX Settembre e via Carriona, via Menconi da Giovan Pietro a Piazza Lucetti. Via Toniolo da via Giovan Pietro a via Sforza a via Turati, via Argine Sinistro da via Menconi a via Pucciarelli, via Luni, via Bosco, viale XX Settembre da via G.Pietro a via Campo D’Appio, vicolo Della Torre, via Carriona da Chiasso Finelli e via G.Pietro, via Farini dal Passo Carraio 2913 a via Menconi. Dalle 05 alle 23 divieto di transito anche in via Farini, via Colombera, via Menconi da via Grotta a piazza Lucetti, Viale XX Settembre tratto compreso tra via Covetta e via Campo D’Appio.