La famiglia Musetti di Carrara si allarga: in primavera arriverà un bebè

Cresce la famiglia in casa Musetti, dove a primavera arriverà un bebè. Ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso tennista carrarese che, a margine degli impegni di coppa Davis conclusi a Bologna (girone eliminatorio) ha comunicato la notizia ai compagni della squadra azzurra e a tutto lo staff della nazionale. La futura mamma è Veronica Confalonieri, sanremese, grafica di Sky Sport, che dagli ultimi mesi dello scorso anno, fa coppia fissa con Lorenzo. Galeotto fu il tennis perché per motivi di lavoro, Veronica spesso segue il circo della terra rossa ma anche perché in casa Confalonieri racchette e palline sono all’ordine del giorno in quanto anche la sorella Valentina è la moglie di Gianluca Mager, un altro tennista con un best ranking numero 62 nel 2021. Per il giovane Lorenzo Musetti (classe 2002, attuale numero 18 del ranking internazionale con un best numero 15) una nuova responsabilita’ e un nuovo impegno che si aggiungono a quelli che già gli derivano dalla professione. Terminata la Davis, Musetti è già in volo per la Cina dove parteciperà ad un ATP 250, ad un ATP500 e ad un Masters 1000. Alla giovane coppia e al futuro erede, gli auguri di tutta la redazione. ma.mu.