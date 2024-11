La donazione del cordone ombelicale. Impegno delle volontarie di Adisco

Torna il tradizionale appuntamento con Adisco, l’associazione Donatrici Italiane Sangue e Cordone Ombelicale, che oggi e sabato 23 novembre vedrà impegnate le volontarie sotto il Palazzo Comunale di Massa per la vendita dei ciclamini. A guidarle sarà la presidente Luisella Nelli e il consiglio direttivo. "La sezione Adisco Apuania si è costituita nella nostra città nel 2003 – spiega – con lo scopo prioritario di informare i futuri genitori e anche il personale sanitario sull’opportunità di donare il cordone ombelicale. E lavoriamo in sinergia con i livelli regionali e nazionali. La vendita delle piante di ciclamino ci offre una doppia opportunità. Da un lato essere tra la gente con la nostra attività di divulgazione e sensibilizzazione e, dall’altro, raccogliere fondi e donazioni per rendere sempre più forte e sostenibile la nostra azione".

"Non a caso - precisa la presidente Nelli - la nostra iniziativa coincide con Giornata Nazionale Adisco che quest’anno proprio oggi organizza a Firenze il “Cord Blood Day 2024”, congresso che giunge alla settima edizione. Un evento dedicato alla promozione della donazione del sangue cordonale ricco di cellule staminali emopoietiche simili a quelle del midollo osseo e del sangue periferico e utili a fini di trapianto per la cura di pazienti affetti da malattie ematologiche e malattie genetiche".

Raccolto al momento del parto, il sangue ombelicale viene inviato a una Banca pubblica del Servizio Sanitario Nazionale che ne verifica i requisiti di qualità per la conservazione. Nel 1988 la scienziata francese Éliane Gluckman realizzò a Parigi il primo trapianto per curare con successo un piccolo paziente affetto dalla cosiddetta “anemia di Fanconi”. "Dare il consenso alla donazione – conclude Luisella Nelli – significa metterne a frutto l’utilità come importante risorsa per la salute e la ricerca perché se l’unità non fosse idonea a fini trapiantologici, il suo contenuto potrà essere utilizzato per la creazione di emocomponenti ad uso topico come la creazione di Gel Piastrinico, del Collirio Oftalmico; mentre le emazie cordonali potranno essere infuse ai prematuri". Il convegno nazionale si terrà all’Auditorium del Cto di Careggi a Firenze.