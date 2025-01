"La didattica e le sedi le nostra priorità"

Non vuole addossare colpe a nessuno e precisa una serie di interventi volti a migliorare una situazione che sta andando comunque avanti da anni. Così la presidente dell’Accademia, Cinzia Monteverdi, replica alle proteste degli alunni e spiega di essre loro vicina. "Condivido – scrive – le preoccupazioni che sono da stimolo a chi ricopre incarichi, segno di una generazione che è giusto non si rassegni". Non intendendo motivare i disagi con l’eredità della governance precedente "anche perchè sono state ereditate anche cose positive. Nel momento in cui si accetta un incarico, le responsabilità diventano proprie.

Il problem solving non ha sempre tempi soddisfacenti. Che quest’anno sarebbe stato un anno di passaggio con sforzi da parte di tutti era chiaro. In merito agli immobili,quelli di proprietà del Comune, la chiusura di determinati spazi è stata dettata dai rischi per la sicurezza. L’Accademia con il Comune sta pianificando interventi sia su Monterosso sia sulla Padula, grazie agli imprenditori. Su Monterosso i lavori inizieranno in primavera e finiranno in estate. Alla Padula l’intervento sarà più invasivo. L’assenza di spazi verrà risolta con il ricorso ad alte sedi. Terminate le lezioni partirà anche la ristrutturazione della sede principale. Sui corsi di laurea il direttore – assicura Monteverdi – è impegnato in prima linea. In consiglio di amministrazione c’è la rappresentanza studentesca, pertanto auspico una maggiore comunicazione fra studenti, direzione e anche la sottoscritta. Che la didattica e gli studenti debbano tornare ad essere al centro dell’Accademia è cosa ovvia ed è il mio primo impegno. L’intento è riportare l’Accademia alla sua funzione principale per rilanciarla e vederla crescere in termini di iscrizioni. Presidente, direttore, studenti, tutto il personale interno, direzione amministrativa, consiglio accademico, consiglio di amministrazione, devono lavorare a questo unico obiettivo".

Sulla stessa linea il direttore Marco Baudinelli che capendo il disagio non intende trovare giustificazioni. "Purtroppo abbiamo ereditato una situazione piena di criticità a cui stiamo cercando di porre rimedio rispettando le procedure. Piani di studio incompleti e senza copertura, procedure di reclutamento ferme da un anno, locali inagibili, aule nella sede storica dove piove, lucernai a rischio crollo, impianti di riscaldamento da rifare. Abbiamo già provveduto a coprire molte docenze con procedure non semplici e che hanno richiesto tempo. Con gli uffici di segreteria stiamo predisponendo i bandi per le assegnazioni a contratto delle materie scoperte, e nel secondo semestre l’organico docenti sarà al completo – prosegue Baudinelli –. A breve utilizzeremo nuovi spazi per la didattica e formalizzeremo l’acquisizione del Palazzo delle Cariatidi. In accordo con il Comune abbiamo destinato i fondi dell’articolo 21 per i laboratori a noi in uso di Monterosso e della Padula. Con i rappresentanti della Consulta degli studenti abbiamo un dialogo costante, a breve organizzeremo un’assemblea studenti aperta dove ci sarà modo di informare tutti su quanto è stato fatto in questi ultimi mesi e condividere ambiziosi obiettivi futuri".