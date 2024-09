La corsa più... pazza. I ‘Barossi’ conquistano le strade di Scorcetoli tra simpatia e creatività

I ‘Figli dei fiori’ hanno vinto la corsa più pazza. Scorcetoli di Filattiera domenica ha ospitato la ‘Gara dei Barossi’, arrivata alla sua quarta edizione. Un’idea che arriva da lontano, che ha coinvolto e divertito tutti i presenti, alle prese con una gara singolare, di carretti senza motore che però filavano come il vento. Sul podio sono saliti i ‘Figli dei fiori’, Enrico Tonelli e Maurizio Mori, che hanno fatto un salto indietro nel tempo, realizzando una copia coloratissima dell’iconico furgoncino Volkswagen. Secondo posto per ‘Scorcetoli lifeguard’, alias Vincenzo Stilo e Alessandro Mastrelli, mentre al terzo posto, parimerito ‘Le girls’ e ‘C’era una volta il west’.

Sono state proprio Enrica Cervara e Nicoletta Tamagna a salire sul podio, ricompensate per essere l’unico equipaggio tutto al femminile. C’erano poi altri barossi, come il corsaro della Magra, gli spaventapasseri o gli Addams, tutti colorati e divertenti. La giuria ha avuto un bel daffare per attribuire i punteggi. Quest’anno tra l’altro è stata costituita una giuria popolare che si è impegnata molto. I giurati hanno votato per la bellezza della macchina, la simpatia, l’originalità, la tecnica, controllando anche la velocità di discesa, dalla chiesa di Ponticello fino al piazzale del Fringuello.

Per realizzare la manifestazione, che inizialmente era stata lanciata dalla Giocatletica, è stata creata una nuova associazione, presieduta da Paolo Moscatelli, che ha avuto il supporto di tanti volontari e sponsor. Tutti da ringraziare. "Quello che era cominciato come un gioco tra amici, sta riscuotendo successo – ha detto il presidente del gruppo – questa edizione è andata bene, nonostante il caldo abbiamo avuto un pubblico numeroso e coinvolto. Finora ci siamo sempre appoggiati alla Giocatletica, che ringraziamo per quanto fatto e per quanto continua a fare, dandoci aiuto concreto. Ringraziamo inoltre Due ruote, Ancella e De Negri, Alfa Victor, Misericordia Pontremoli, Land Mover, Arte arredo Country, il Fringuello, impresa edile Massimo Marietti, Svm printing, Acv Villafranca e l’associazione Delta del Caprio. Grazie al Comune di Filattiera per il sostegno e ai cittadini di Scorcetoli per la pazienza. Quest’anno abbiamo avuto un equipaggio in rosa, siamo stati contenti e speriamo di aumentare il numero di donne e ragazze in gara. Non ci sono stati solo partecipanti di Filattiera, ma anche dei Comuni vicini e abbiamo contatti con altre città italiane, dove si svolgono gare simili, magari per il futuro saranno possibili gemellaggi. Appuntamento al prossimo anno, speriamo con un numero maggiore di barossi".

Monica Leoncini