La condanna di Lega cavatori e Bernardi

La Lega dei cavatori nell’esprimere solidarietà ai 10 lavoratori della Fiordichiara, propone un Durc anche per il settore lapideo. Un documento che come per l’edilizia attesti la regolarità dei pagamenti agli enti preposti. "Questi lavoratori sono vittime loro malgrado – scrivono dalla Lega dei cavatori –. Dobbiamo dire che la Cmv marmi si era accollata il cratere di debiti che Fiordichiara aveva nei confronti del Comune, e di tutta una scia di creditori. Come si siano potute raggiungere certe cifre non ce lo spieghiamo – proseguono –, ma dovrebbe farlo chi di dovere, sarebbe giusto nei confronti dei cittadini tutti, nei confronti degli operai che ora si trovano senza salario e nei confronti di chi regolarmente paga le tasse. Come più volte abbiamo detto volevamo regole certe e chiare, ma anche tutela per i lavoratori, come sempre anello debole. Avevamo chiesto garanzie per i lavoratori nel caso, per questioni burocratiche, fossero temporaneamente bloccate le cave (piani attuativi) e riteniamo che anche in questo caso possa essere utile trovare soluzioni veloci per ovviare a mancanze imprenditoriali. Ad esempio il fondo marmo non potrebbe essere di aiuto? La nostra proposta è creare una sorta di Durc potenziato, dove la ditta risulti integerrima, pena ritirare la concessione. Quindi in regola con contributi, numero vertenze sindacali, regole ambientali ottemperate e pagamento regolare delle concessioni". "Si poteva evitare di mettere dieci dipendenti in mezzo alla strada – scrive il consigliere d minoranza Massimiliano Bernardi –La sindaca dovrebbe fare un passo indietro e trovare soluzioni per chi vuole far fronte al debito, sia per il bene dei lavoratori che dell’impresa stessa".