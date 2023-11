La comunità rumena celebra domani la ‘Ziua nationala a Romaniei’

La comunità rumena si prepara a celebrare una delle feste più importanti nel suo paese con una grande iniziativa in programma questo fine settimana nella struttura teatro del parco della Colonia Marina, ex Torre Fiat, alla Partaccia. Si attendono centinaia di persone provenienti dalla provincia apuana ma anche da quelle della Spezia e soprattutto dalla Versilia perché a organizzare la manifestazione è l’associazione Comunità Rumena Daciada, attiva su tutto questo territorio con tantissimi iscritti. Comunità che per la prima volta esprime anche un consigliere comunale a Massa, Robert Deleanu, eletto nellla compagine di maggioranza a sostegno del sindaco Persiani.

Si tratta di ‘Ziua nationala a Romaniei’, in pratica la festa nazionale che ricorda il giorno della grande unione delle province in quella che è oggi la nazione della Romania, avvenuta il primo dicembre del 1918. La festa più grande per i rumeni. La cerimonia si svolgerà domamo alla Torre Fiat, ingresso da via Delle Pinete per garantire una maggiore facilità di parcheggio a tutti. Si parte a mezzogiorno e si va avanti fino al tardo pomeriggio con tante iniziative in programma. La gastronomia tipica rumena, con prodotti tradizionali, garantita dal ristorante Transilvania di Massa. Poi musica popolare e tradizionale con la partecipazione del gruppo ‘Ciprian Danila si Mary Sotir’. Ci saranno anche altre sorprese, alcune curiose, legate sempre alle tradizioni locali alcune, a sfondo natalizio come i balli con le maschere di capre e orsi, molto conosciute e apprezzate nella comunità rumena. Sono state invitate a partecipare anche le autorità del territorio come i sindaci della costa, Francesco Persiani e Serena Arrighi, il presidente della Provincia, gli onorevoli eletti a Massa Carrara. A coordinare le iniziative il presidente dell’associazione e il vice, Vasile Mihai Ababei e Robert Deleanu. Ingresso 5 euro. E’ possibile prenotare un tavolo e riservare un ingresso in anticipo chiamando il numero 3201867266.