’La coda delle lucertole’, ecco il romanzo d’esordio di Alice Cervia

Si intitola ’La coda delle lucertole’ ed è il romanzo d’esordio di Alice Cervia (nella foto) che sarà presentato all’angolo artistico e culturale Leonardo di Borgo del Ponte a Massa domenica alle 17. Dialoga con l’autrice Barbara Molinari mentre le letture sono affidate a Beatrice Sparavelli. Il libro, uscito nel marzo scorso, fa parte della collana ’Frecce’ di ’Augh! Edizioni’.

Alice Cervia, 40 anni, è laureata in Scienze politiche ed ha lavorato per diversi anni nel settore della comunicazione; attualmente è video production manager per serie animate. ’La coda delle lucertole’ è una storia breve e intensa, una finestra tra il mondo reale e ciò che non possiamo immaginare. Come il celebre ’Cambiare l’acqua ai fiori’ di Valerie Perrin, la protagonista ama i cimiteri, “tutte quelle foto, tutte quelle storie. Non li ha mai visti come luoghi di fine, ma di nuovi inizi. Quei corpi lì sotto non li pensa ’sepolti’ ma ‘seminati’ in attesa di ricominciare. Non una destinazione finale, insomma, ma un luogo di passaggio. Si sente a suo agio tra le lapidi e ci si muove fluida, come tra gli scaffali della sua libreria preferita”.

Lei si chiama Vincenzina, ha 23 anni, un padre malato di Alzheimer, e si mantiene facendo ricerche genealogiche. Viene contattata da uno strano vicino di casa, Ruben, che le propone di rintracciare la famiglia di Mario, un clochard morto in solitudine nel 1997. Ha così inizio un’indagine giocata sul filo della memoria, alla ricerca di un nesso che leghi una serie di morti misteriose. Una pista che sembra avere origine addirittura nel lontano Ottocento.