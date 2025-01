La città, il ’lozzo’ e i ’lozzi’: incontro per risolvere la piaga del degrado

Giovedì alle 16,30 nella sala conferenze dell’Autorità portuale si svolgerà il convegno ‘Come combattere il lozzo e i lozzi’. L’iniziativa che si preannuncia animata dopo le critiche dei giorni scorsi è organizzata da Italia Nostra e dal gruppo Facebook ‘Lozzbuster’ del professor Riccardo Canesi, che introdurrà l’argomento. Al dibattito parteciperanno gli assessori Moreno Lorenzini all’Ambiente, Carlo Orlandi alle Partecipate, Antonio Valenti presidente di Nausicaa e Luigi Giovanelli della sezione apuo – lunense di Italia Nostra, che ha compartecipato ad organizzare il convegno.

"Purtroppo a Carrara in questi ultimi anni ci siamo assuefatti al peggio in tanti ambiti della vita civile, tra cui quello dei rifiuti e della sporcizia – commentano gli organizzatori –. Elementari regole di convivenza civile hanno difficoltà ad attecchire. Viviamo purtroppo in una città sporca, sia per la maleducazione di non pochi cittadini sia per un servizio di raccolta, di controllo e di sanzionamento che ha urgente bisogno di essere migliorato. A Carrara ci sono associazioni e tante persone che vogliono contribuire a risolvere il problema con l’ausilio delle migliori e delle molte positive energie presenti. Tra gli scopi prioritari di questo primo incontro vi è quello di contrastare l’impunito abbandono dei rifiuti in ogni angolo del territorio comunale, di bloccare, anche sanzionandoli, i non pochi incivili che vivono tra noi e di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti".

"Agli assessori e a Nausicaa verranno rappresentate le principali criticità – proseguono dall’organizzazione –, segnalate anche da tanti cittadini a Lozzbusters e allo stesso tempo prospettate efficaci soluzioni mutuate da parecchi Comuni italiani. Le città in cui non esiste un gioco di squadra tra cittadini e amministratori costituito dal rispetto delle regole, degli altri e da una migliore organizzazione dei servizi pubblici sono destinate a perire".