La città cardio protetta. Le lezioni di Nausicaa

Carrara Cardio Protetta: al via la campagna di formazione di Nausicaa per salvare vite. Ripartono i corsi per insegnare gratuitamente ai cittadini come usare i defibrillatori e la disostruzione delle vie respiratorie. Il progetto promosso da Nausicaa in collaborazione con la Pubblica assistenza e le Pro Loco ha l’obiettivo di ampliare la rete di cittadini formati alle manovre salvavita e all’uso del defibrillatore. Dopo aver coinvolto circa 600 persone dal 2023, il percorso formativo prosegue con una nuova stagione di corsi gratuiti, puntando a superare il traguardo simbolico dei mille “angeli custodi” operativi sul territorio.

Il primo appuntamento si terrà martedì 29 aprile, dalle 19 alle 23, nella sala consiliare in viale Galilei 133. I 9 corsi finora in programma fino a metà giugno, ognuno indipendente e della durata di quattro ore, hanno capienza di 25 persone e prevedono due ore di teoria e due ore di pratica su manichino. Sono tenuti da formatori certificati dalla Regione Toscana e rilasciano un attestato BLS-D valido su tutto il territorio nazionale per due anni. Durante la formazione vengono insegnate anche le tecniche di disostruzione delle vie aeree per adulti e bambini, rendendo l’esperienza ancora più completa e utile.

"Tramite l’iniziativa Carrara Cardio Protetta – dichiara Carlo Orlandi, assessore alle Partecipate del Comune – stiamo costruendo un modello di comunità consapevole, capace di reagire in maniera tempestiva ed efficace davanti a un’emergenza. Non si tratta solo di numeri, ma di persone che scelgono di mettersi a disposizione in modo preparato per il bene e la sicurezza di tutti e capaci di utilizzare al meglio la rete di dispositivi salvavita finora posizionati e monitorati continuamente dai monti al mare".

"Questo progetto – spiega Antonio Valenti, presidente di Nausicaa – è la dimostrazione concreta del nostro lavoro in sinergia col territorio che mette al centro il cittadino. La risposta ottenuta nei primi due anni ci ha spinto a rilanciare con ancora più energia: vogliamo arrivare a quota mille cittadini formati, ma anche proseguire con l’installazione di nuovi Dae, per rendere Carrara sempre più cardio-protetta".

I corsi sono completamente gratuiti e aperti a tutti i cittadini, senza limiti di età. Per prenotare è sufficiente accedere alla sezione dedicata sul sito ufficiale di Nausicaa, all’indirizzo www.nausicaacarrara.it/carrara-cardio-protetta, oppure rivolgersi direttamente alle Pro Loco del territorio, che da sempre supportano attivamente la promozione e l’organizzazione degli incontri.