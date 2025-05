La Cia dona gazebo alle aziende: "Promuoviamo la produzione locale"

Un significativo progetto ideato dalla CIA Toscana Nord, si è concluso lo scorso sabato ad Aulla dove, presso il locale mercato dei produttori, il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, ha potuto consegnare ulteriori gazebo ai titolari delle piccole aziende agricole associate che costantemente animano i mercati dei prodotti agricoli locali.

Il progetto in questione, si è sviluppato su tutto il nostro territorio e ha comportato la consegna di venti gazebo espositivi. "La CIA Toscana Nord, intende sempre di più promuovere – ha commentato il presidente Simoncini – la produzione locale; il nostro impegno pertanto è quello di dare un concreto aiuto alle piccole aziende che sono nostre associate, per poter sviluppare l’attività. Riteniamo fondamentale aiutare gli agricoltori che fanno i mercati per promuovere la filiera corta e la vendita di prodotti a Km. Zero. Fra l’altro – aggiunge ancora il presidente – questa azione rientra nel novero delle iniziative per supportare i nostri agricoltori proprio in un momento di difficoltà economica a livello internazionale, caratterizzata da grande incertezza. La Cia, ritiene infatti che sia senza dubbio opportuno sostenere in un simile frangente un modello di sviluppo diverso, da quello tradizionalmente seguito fino adesso; un metodo che valorizzi e privilegi il mercato locale con la vendita diretta di prodotti tipici del territorio. Un metodo che soddisfi sia le esigenze di chi produce direttamente e di chi acquista prodotti naturali ottenuti nella propria zona di residenza".

R.O.