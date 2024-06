La Chirurgia a ciclo breve fa scuola. Noa, alta formazione sul campo. Supervisione guidata in tutte le fasi

La Chirurgia a ciclo breve del Noa, centro accreditato di alta formazione, ha accompagnato anche le allieve Enrica Lovera, dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, e Barbara Franconi, dell’ospedale ’Lotti’ di Pontedera, nella formazione professionale sul campo che prevede una supervisione guidata in tutte le fasi del percorso chirurgico a ciclo diurno.

Nello specifico, ad accompagnarle nel percorso sono stati il direttore della Chirurgia a ciclo breve di Massa, Enrico Isoppi, l’animatrice di formazione Simona Bertelloni, tutto il personale infermieristico presente e Costanza Bisordi, medico della Direzione sanitaria di presidio ospedaliero, a sua volta allieva del corso e che ha svolto il tirocinio presso l’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Presente come osservatrice anche Valentina Barale sempre dell’azienda cuneese.

Enrica e Barbara oltre a dimostrare grande interesse e competenza, provenendo da prestigiosi istituti, sono state fonte di confronto e riflessioni anche per la struttura apuana, alimentando un processo di crescita e miglioramento reciproco. "Ringrazio ancora una volta l’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) e la Società italiana di chirurgia ambulatoriale e Day Surgery (Sicads) – evidenzia il dottor Isoppi – per aver scelto la nostra struttura come centro di formazione. E’ un’occasione importante, che abbiamo accolto come opportunità: è stata ed è di stimolo per tutti noi, per essere sempre all’altezza del compito che ci è stato assegnato".