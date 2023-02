La bonifica della spiaggia non riparte Ultimatum: "Togliete subito l’amianto"

"Adesso basta!" E’ deciso l’assessore all’ambiente Paolo Balloni sulla rimozione dei rifiuti nella spiaggia davanti all’ex Torino: "Abbiamo fatto l’ennesimo sopralluogo: se a breve non inizieranno a rimuovere almeno l’amianto in superficie valuteremo seri provvedimenti". Al sopralluogo erano presenti rappresentanti e tecnici di Sogesid e la ditta General Smontaggi. Il cantiere è fermo da mesi a causa del rinvenimento sulla superficie del terrapieno di materiale contenente amianto, affiorato di recente anche nei primi strati in prossimità del mare. "Come amministrazione eravamo lì in rappresentanza della cittadinanza – continua Balloni – . Non siamo i soggetti attuatori o finanziatori del progetto e quindi portiamo avanti le istanze dei cittadini che vedono un cantiere chiuso da mesi. Dobbiamo insistere affinchè questa parte di territorio venga restituita alla cittadinanza. La ragione per cui è fermo, almeno da quello che ci hanno riferito, è perchè continuano a trovare altro amianto e non possono quantificare la somma necessaria per un intervento completo. E’ chiaro che, essendoci le mareggiate, l’amianto presente è soggetto a spostamento e individuare i punti dove insiste realmente diventa difficile".

Quindi? "Non sanno quanto amianto c’è e non sanno quantificare la somma necessaria per la rimozione. E questo li blocca – dice l’assessore – . Non è concepibile che i lavori iniziati con un anno di ritardo rispetto alle prime previsioni siano stati bloccati e nemmeno che si parta con dei lavori senza sapere i costi. Avevano la disponibilità di un milione di euro, poi con il ribasso d’asta hanno speso 700 mila euro. Restano 300 mila euro di economie e ho chiesto di spendere quella somma per iniziare a rimuovere questo amianto di superficie. In realtà, la somma è sufficiente per rimuovere quell’amianto che hanno coperto con i teli di messa in sicurezza. Ma la ditta pone un interrogativo: “se poi ne troviamo altro? Non ci sarebbero più soldi per andare avanti”. Come amministrazione non ci stiamo a queste condizioni. Devono togliere l’amianto con i soldi che hanno a disposizione. Punto. Qualora si rendesse necessario chiedere altre somme per proseguire, in presenza di altro amianto, sono pronto ad andare con loro in Regione dal presidente Giani e chiedere ulteriori fondi, ma intanto andiamo avanti, intanto togliamo, e ho scritto urgentemente, quello in superficie. Non possiamo stare fermi".

Il problema è anche quello che la rimozione di amianto non era prevista nel progetto iniziale in quanto si tratta di un imprevisto. "Sulla base di quello che ho chiesto va rivisto il progetto – spiega l’assessore – . Il direttore dei lavori ha già preparato la variante ma i superiori chiedono un’indagine approfondita di quanto amianto c’è. Ma se non si comincia a togliere quello che si vede, come si fa a sapere se ce n’è dell’altro?Abbiamo un’area con accesso limitato da restituire ai cittadini prima possibile e non possiamo accettare errori. Se pensano di venire qua, chiudere una strada, aprire un cantiere senza sapere quanti soldi servono e creare disagio a una città, si assumeranno le loro responsabilità".

Insomma, l’assessore Balloni è deciso e non vuole più rinvii. L’amministrazione comunale, aveva concordato l’inizio dei lavori per ottobre 2022 con fine lavori prevista a marzo, ovvero tra un mese.

Angela Maria Fruzzetti