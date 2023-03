Italia Viva vota il centrosinistra "Calenda sta con gli ex Casapound"

Non è ancora ufficiale, ma Italia Viva a Massa sta con Enzo Ricci, il candidato del Pd e del centrosinistra. Lo conferma l’ex consigliera Eleonora Lama. "Il coordinamento comunale – spiega – è convinto e deciso nell’appoggiare Ricci, una scelta in linea con quanto espresso negli ultimi anni dove io e la consgliera Dina Dell’Ertole siamo stati sui banchi dell’opposizione rispetto alla giunta Persiani. Ma siamo in linea anche con quanto avviene a livello toscano, con Stefania Saccardi alla vice presidenza della Regione. Ricci, poi, è una persona seria, perbene e aggregante su molti temi condivisibili. Tra l’altro, il fatto che non sia un... politicante di professione – e mi scuso per il termine ma è per capirci – pensiamo sia un fattore positivo per lavorare al meglio per il bene della città".

Azione, invece, ha fatto la scelta opposta e appoggia Persiani: è la fine del Terzo Polo?

"A livello locale – risponde Lama – ci troviamo ora su posizioni ben distinte. Rispettiamo la scelta e inviamo loro un ’in bocca al lupo’ per questa avventura politica, ma facciamo fatica a comprendere come il partito di Calenda si sia schierato insieme agli ex di Casapound e agli ex di Forza Nuova, che a Massa stanno con Persiani. Per non parlare del partito di Salvini. Siamo sinceramente stupiti di questo. Per noi è evidente che quella tra l’ex sindaco e l’ex assessore Guidi è una gara tra destra e destra. Il Terzo Polo? Vedremo in futuro cosa succederà, vedremo se un giorno si potrà di nuovo fare un percorso insieme come negli ultimi anni, ma è certo che ora a livello locale siamo su due strade diverse".

Luca Cecconi