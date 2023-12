Italia Viva cambia La nuova squadra. Nel mirino 8 comuni della Lunigiana

Italia Viva scalda i motori e si prepara ad affrontare la tornata elettorale che la prossima primavera coinvolgerà ben otto Comuni della Lunigiana: Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Tresana, Comano, Filattiera, Podenzana, Casola. Nel fine settimana, alla sala Tobagi di Aulla, si sono svolti i i congressi di zona e ne sono usciti i coordinamenti che presidieranno i vari territori. Presente il coordinatore provinciale, Claudio Novoa attuale sindaco di Mulazzo, che nel suo intervento ha già tracciato il terreno sul quale si giocheranno le imminenti competizioni.

"Siamo consapevoli delle sfide che ci aspettano - ha dichiarato - dalla sanità ai trasporti, dalle scuole alle infrastrutture, dall’agricoltura eroica di montagna alle difficoltà oggettive delle nostre imprese. Ci impegneremo a favorire discussioni aperte e coinvolgenti, affrontando queste sfide con umiltà, serietà e responsabilità". Ed ecco i nomi che sono stati scelti all’unanimità in vetta ai vari coordinamenti territoriali: Marco Dominici per la Lunigiana orientale che ricomprende i comuni di Fivizzano, Fosdinovo, Casola, Comano. Pierluigi Trivelli guiderà il coordinamento della Lunigiana centrale, per i comuni di Aulla, Licciana Nardi, Tresana, Podenzana. Per i comuni della Lunigiana Nord che ricomprende i comuni di Mulazzo, Villafranca, Bagnone, Filattiera, Pontremoli e Zeri, ci penserà Mirco Martinelli.

Si struttura così l’organizzazione del partito a livello locale che affiancherà il coordinatore provinciale nelle trattative per la formazione delle compagini elettorali lunigianesi. "Oggi iniziamo il nostro lavoro - che porterà ad organizzare il partito in ogni comune, completandone l’organizzazione. Invitiamo pertanto gli amici, i sostenitori e gli amministratori locali a mettersi in gioco. Non si tratta solo di partecipare: si tratta di aderire e di fare la differenza per la nostra comunità" è il messaggio lanciato dai neoeletti coordinatori. E Novoa assicura: "Italia Viva continuerà con serietà a lavorare instancabilmente per trovare soluzioni alle problematiche che affliggono il territorio e per coinvolgere ogni cittadino in questo processo di cambiamento".

Michela Carlotti