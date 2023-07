Isabella Milani, una storia d’amore con la mamma malata

di Daniele Rosi

Una storia d’amore tra una figlia e sua madre. Questo il tema su cui si snoda il romanzo ‘Nei suoi panni’ di Isabella Milani, psuedonimo di Barbara Serra, scrittrice carrarese da trent’anni nel settore dell’educazione e della metodologia di studio e dell’insegnamento. Il romanzo, disponibile solo sullo store digitale di Amazon, vuole essere in primo luogo un ricordo della madre della scrittrice, scomparsa in vecchiaia per una demenza senile; ma è pensato anche come supporto e lettura profonda per tutte quelle persone che hanno vissuto in famiglia il dolore della perdita di un caro, per malattia o qualsiasi altro spiacevole episodio che abbia strappato via una persona dell’affetto dei propri cari. Un libro che già da anni era nei piani della scrittrice e a cui aveva fatto seguito una prima stesura, poi parzialmente modificata e ampliata a distanza maggiore dal lutto, in modo da fornire un quadro più esaustivo di un certo tipo di dolore vissuto. "In questo romanzo ho messo a nudo i miei sentimenti, oltre a quelli di mia madre, raccontando di noi, del rapporto reciproco – racconta Isabella Milani – e sono stata aiutata nel proseguire in questo lavoro anche dalla spinta di mio figlio, che ringrazio per avermi fatto proseguire su questa strada. Volevo far capire che mia madre non era la donna con la demenza senile, perché c’era anche altro, e aveva una sua dignità. Ho scritto le cose che le avrei voluto leggere". Nonostante il libro sia disponibile da pochi giorni, sono già molte le recensioni positive ricevute dai primi lettori, che probabilmente si sono immedesimanti nella vicenda, andando a confrontare il vissuto della scrittrice con il proprio. "Sono rimasta stupita dalla risposta – ammette l’autrice – e probabilmente sta piacendo perché è un aiuto a chiunque affronti un dolore dettato dalla perdita di una persona cara".