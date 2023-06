Iron Farmer Games, la sfida per il titolo di ’Contadino più forte’

"Chi sarà il contadino più forte?": è il titolio in palio dell’"Iron Farmer Games", organizzato il 24 giugno dall’Asd polisportiva Licciana 2000. Il centro sportivo dalle 18 entrerà in atmosfera country con allestimenti, menù e musica a tema, balle di fieno e trattori d’epoca. Prove di abilità e resistenza aperte a tutti, in cui i partecipanti si sfideranno nelle diverse categorie, contendendosi il titolo di contadine e contadini più forti. E poi gonfiabili per bambini, toro meccanico, due asinelli, tante attrazioni e buon cibo con il menù del contadino. Iscrizioni gratuite, effettuabili in loco. La prima edizione fu a settembre ma il tempo non propizio: "Dopo aver mangiato i partecipanti si erano trasferiti al riparo nella tensostruttura del campo di calcetto - dicono gli orgzanizzatori - Quest’anno ci auguriamo vada meglio". Per evitare brutte sorprese l’Iron Farmer Games è stato così anticipato a giugno. Info Corrado Amorfini 338 3213344.